إيلون ماسك يعلن عن أول قرار على رأس إدارة تويتر Twitter وترامب يرحب

بعد فترة كبيرة من السجال بين الإدارة القديمة لموقع تويتر Twitter (أشهر منصة تواصل اجتماعي على مستوى العالم التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية) وبين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك (أغنى رجل في العالم حاليا)، حول صفقة بيع منصة تويتر Twitter للتواصل الاجتماعي التي تمت مؤخرا بشكل رسمي.

بلغت قيمة الصفقة التي تمت بين الطرفين مبلغ 44 مليار دولار أمريكي ليصبح بذلك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على رأس إدارة موقع تويتر Twitter.

وقد بدأ ماسك عهد جديد كما يدعي مع تويتر Twitter خصوصا فيما يتعلق بمعايير مراقبة وحظر المحتوي الذي يتم نشره على تويتر Twitter، وقد تعهد ماسك بتغيير طريقة مراقبة المحتوى الحالية من إدارة تويتر Twitter ويعمل على تخفيف تلك القيود.

وكان من أبرز ضحايا تلك القيود المبالغ فيها وفقا لرأي ماسك هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي تم حظر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، الذي بدوره استقبل تلك الأخبار بحفاوة شديدة معبرا عن ذلك في عدة تغريدات على موقع آخر منافس لجأ إليه عندما تم حظره على تويتر Twitter.

وقد أعلن إيلون ماسك عن إنشاء مجلس واسع لمراقبة المحتوى الذي يتم نشره على موقع تويتر Twitter ويضم ذلك المجلس شخصيات متنوعة ووجهات نظر متعددة على نطاق أوسع من قبل وأن يتم تمرير جميع المحتوى الذي ينشر عليهم قبل صدور قرارات الحظر أو العقوبات بشكل عام.