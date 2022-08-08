تقنية

إيلون ماسك يرفع دعوة قضائية ضد تويتر بتهمة الاحتيال

حازم عبدالحميد

في دعوى قضائية مضادة اتهم إيلون ماسك تويتر بالاحتيال وذلك علي خلفية تداعيات الصفقة الفاشلة والتي تم تقديرها بحوالي 44 مليار دولار أمريكي يدفعهم ماسك لصالح شركة تويتر، واتهم ماسك الشركة بتعمد إخفاء معلومات جوهرية وهامة وكذلك تضليل الفريق الخاص به حول حقيقة قاعدة بيانات المستخدمين الحقيقية لموقع تويتر.

وجاءت اتهامات ماسك المزعومة ضد تويتر في الدعوة القضائية في عدة محاور كان أهمها تهمة الاحتيال وخرق بنود العقد المبرم بينهم وانتهاك قانون تكساس للأوراق لمالية وذلك وفق لم نشرته جريدة واشنطن بوست.

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تويتر موبوء بروبوتات الرسائل المزعجة

كان إيلون ماسك قد عرض مبلغ 44 مليار دولار لشراء تويتر في وقت سابق من السنة الحالية ولكنه لأسباب ما حاول التراجع عن الصفقة والتي زعم لاحقا أنه تم الاحتيال عليه من قبل تويتر وان الموقع موبوء بعدد كبير من روبوتات البريد العشوائي Spam Bots وكذلك احتواء الموقع عن عدد كبير من الحسابات المزيفة وان الحسابات التي تصلح لعرض الإعلانات اقل بحوالي 65 مليون حساب وهذا عكس ما كشفت عنه تويتر عند إبرام الصفقة، وعلقت تويتر علي هذه المزاعم أنها مجرد محاولات للهروب من اتمام الصفقة ودمج شركة تويتر مع شركات تسلا المملوكة لماسك.

وتأتي دعوة ماسك القضائية المضادة عقب رفع توتير دعوى قضائية ضده لإرغامه علي إكمال صفقة استحواذه على تويتر، ومن المقرر أن تحال هذه القضية إلى المحاكم في 17 أكتوبر القادم.

حازم عبدالحميد

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.


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