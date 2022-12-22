إيلون ماسك يبحث عن شخص “أحمق” ليتنازل له عن إدارة “تويتر”

كشف الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، عن الوقت الذي سيستقيل فيه من إدارة منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، حيث ربط أغنى رجل في العالم استقالته بتوافر البديل المناسب والذي وصفه بأنه سيكون شخص “أحمق” بشكل كافي ليدير تويتر.

إيلون ماسك يعلن عن موعد تنحيه عن رئاسة تويتر

وكتب ماسك في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على موقع تويتر “سأستقيل من منصبي رئيسا تنفيذيا بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك ، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم”.

تغريدة مالك تويتر جاءت بعد أيام من الاستطلاع الذي شهد تصويت أكثر من 17 مليون مستخدم من مستخدمي تويتر قال 57.5% أن ماسك يجب أن يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للمنصة، حيث بلغ عدد الذين طالبوا بضرورة تنحيه أكثر من 10 مليون مستخدم.

هذه النتائج لم ترضي إيلون ماسك بالطبع، كما أنه لم يعترف بها، واعتبرها محرفة من خلال حسابات وهمية ومشتركين مزيفين، وطالب أن يكون التصويت فقط لمن يمتلك علامة التوثيق الزرقاء فقط، حيث أعتبرهم ماسك الوحيدين الذين يمكنهم المشاركة في ما يتعلق بسياسات المنصة.

جدير بالذكر أن حجم الأسهم التي يمتلكها ماسك في تويتر تجعل من المستحيل أن يجبره أحد على ترك منصبة كرئيس تنفيذي بالشركة.