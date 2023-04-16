إيلون ماسك لم يكتفي بتويتر ويسعى للاستحواذ على المزيد من الشركات العملاقة “ومحدد هدفه اللي جاي”

يلتزم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالتوسع في مجالاته الاستثمارية، فقد لم يقتصر اهتمامه على استحواذه على “تويتر” قبل عدة أشهر بل يسعى حالياً لشراء شركة “أوبن آي” التي تعمل على تطوير تقنية الدردشة السريعة ChatGPT باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يشير موقع “techcrunch” التقني بأن إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على شركة “أوبن آي”، ويبدو أن إيلون ماسك يعمل حاليًا على جمع الأموال لإتمام عملية الاستحواذ على شركة “أوبن آي”، ومن الممكن أن يستخدم الموارد المتاحة لديه من شركاته الأخرى لتسريع عملية الاستحواذ.

شائعات سابقة

وتم تداول شائعات سابقة بأن إيلون ماسك يسعى لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي للتنافس مع “أوبن آي” بعد انسحابه منها، علماً بأنه قد قدم تمويلًا لشركة OpenAI في بدايتة عام 2018.

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بأن إيلون ماسك قد استعان بالموظف السابق في شركة “DeepMind” إيغور بابوشكين، إلى جانب عدد من المهندسين الآخرين، للعمل على هذا المشروع وإنشاء شركة ذكاء اصطناعي للتنافس مع “أوبن آي”.

ويذكر أن إيلون ماسك قد قام بإجراء اتصالات مع مستثمرين وأشخاص يملكون ثروات هائلة، بحثاً عن تمويل لهذا المشروع.