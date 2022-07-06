طريقتان لإيقاف إشعارات فيسبوك المزعجة والإعلانات التلقائية

في ظل الانتشار الواسع لتطبيق فيسبوك حول العالم، ومع انتشار الكثير من الإعلانات والصفحات وغيرها، يبحث الملايين من المستخدمين عن كيفية إيقاف إشعارات الفيس المزعجة والتي تسبب لهم توترًا، وتدفعهم لتفح الجوال كثيرًا لوقفها أو رؤيتها، وكذلك إيقاف الإعلانات التلقائية والإشعارات الواردة من بعض الصفحات التي يتابعونها، وهو ما يُمكن الحصول عليها من خلال اتباع بعض الطرق.

وقف إشعارات الفيس المزعجة

افتح تطبيق فيسبوك وسجل دخول لصفحتك الشخصية.

اضغط على خيار القائمة أعلى يمين أو يسار الصفحة.

اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية.

ثم حدد خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة.

ثم انتقل إلى التغييرات والتفضيلات.

ثم خيار الإشعارات.

اضغط كتم صوت التنبيهات وفق الوقت الذي تريد تحديده.

أو اذهب إلى خيار “ما الإشعارات التي تتلقاها”.

ثم حدد الخيار الذي ترغب في إيقاف تشغيله.

ثم قم بوقف تفعيله.

طريقة أخرى

افتح الصفحة الشخصية ثم الإعدادات. حدد التطبيقات من خيار القائمة. ثم انتقل لأسفل لخيار Facebook. ثم اضغط على خيار الإعدادات العامة. ثم الإشعارات وقم وقف التنبيهات.

إيقاف الإعلانات التلقائية

أما في حالة إذا أردت إيقاف عرض الإعلانات التلقائية، فعليك:

فتح صفحتك على فيس بوك. ثم حدد علامة التبويب “مركز الإعلانات”. ثم ابحث عن إعلانك. ثم حدد عرض النتائج. ثم إذهب إلى خيار “التفاصيل”.

وفي تلك الحالة ستظهر حالة إعلانك على أنها نشطة، قُم بتبديل خيار “قيد التشغيل” إلى الإيقاف، ثم إضغط على التأكيد.

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