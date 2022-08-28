إيجابيات وسلبيات التحول الرقمي في صناعة الكتاب من الورق الى الشاشات

كتب | محمد محي الدين أبوزكو

قبل الخوض في هذه التفاصيل وجب أولا ذكر أسباب تستدعي التحول من إستخدام الورق في صناعة الكتب إلى المنصات الإلكترونية.

• أول هذه الأسباب بالتأكيد هو القطع الجائر للأشجار والتي يستخدم خشبها في صناعة الورق، مما يساعد في تسريع عملية التصحر نحو المدن، وقد إتفق العالم أجمع في دورات عديدة من مؤتمر حماية البيئة الذي يقام كل عام على ضرورة إيقاف القطع الجائر، وضرورة إيجاد حلول وبدائل للصناعات التي يدخل فيها الورق.

• ثالث هذه الأسباب يمكن في تكاليف صناعة الكتب والتي تحتاج لمواد خام أخرى، إضافة لتكاليف ماكينات الصناعة وصيانتها وتكاليف الأيدي العاملة، وهو ما يرفع من سعر الكتاب.

نأتي الآن إلى إيجابيات وسلبيات هذا التحول.

أولا الإيجابيات.

بالطبع أول ما يمكن تحقيقه من خلال التحول من صناعة الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني هو تكاليف الطباعة، والشحن، والتخزين.

فلن يحتاج الكتاب الإلكتروني إلى مخازن او تكاليف شحن ونقل، فهو عبارة عن مادة رقمية، متناهية الصغر يمكن إرسالها إلى أي مكان في العالم في كسر من الثانيه.

ولا تحتاج إلى تخزين، فهي بالأساس مخزنة في تخزين على منصة إلكترونية او موقع ما، وبالكاد تشغل مساحة تخزين تعتبر ملاحظة.

وبالنسبة لتكاليف الطباعة، فهي لا تحتاج إلى طباعة من الأساس، فهي تعرض على جهاز هاتف ذكي أو حاسوب ما، ويمكن طباعة نسخة واحدة لعميل يطلب ذلك كما هو متوفر في منصة Amazon للتجارة الإلكترونية، وفي منصة lulu و jamalon وعشرات المواقع الإلكترونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

من الإيجابيات الأخرى، عدم وجود هامش خسارة من تكدس النسخ في حالة عدم البيع كما هو الحال في الكتب الورقية، فالكتاب الإلكتروني يمكنه البقاء ألف عام، ويمكن بيع مليون نسخة منه، دون تكبد خسائر من تكدس نسخ غير مباعة، لأنه في الأساس نسخة واحدة، متمددة إلى مئات النسخ.

ثانيا السلبيات.

سهولة قرصنته، إذ أن كل مادة رقمية يسهل قرصنتها، أو تخريبها، لأنها قائمة على لغة البيانات ولا توجد حماية كاملة مهما بلغت نسبة حماية الموقع الإلكتروني او منصة النشر، وبالتالي يسهل سرقتها، تداولها مجانا، نسخها أو جزء منها، التلاعب بمحتواها.

أيضا من السلبيات يمكن لأي كان الحصول عليها، بعكس الكتاب الورقي، فيمكن للأطفال شراء الكتب المخصصة للكبار.

ومن السلبيات كذلك، إمكانية أي فرد من كتابة ونشر أي محتوى، وبذلك يمكن نشر المحتوى المضلل، والمحتوى الغير جيد، وكذلك الكتب الممنوعة، فلا توجد رقابة كافية وقانون يحمي صناعة النشر غي الفضاء الإلكتروني.

بالطبع هذه ليس كل السلبيات والإيجابيات، ويمكن التغلب على السلبيات من خلال تنظيم هذه الصناعة من قبل الدولة، ومنح تراخيص حسب شروط معينة، ولكن مسألة الرقابة هي العائق الأكبر، فلا يمكن على أي حال من الأحوال مراقبة الفضاء الإلكتروني بصورة كاملة، رغم وجود القوانين، ووجود الأدوات التكنولوجية الكبيرة في المواقع الإلكترونية ومحركات البحث لمحاربة ظاهرة القرصنة والمحتوى الضار، إلا أنه لا يمكن أبدا الجزم بالحماية الكافية لهذه الصناعة، لأن التقدم يشمل جانب الخير والشر معا، وكذلك يمكن وبكل سهولة في عالم الإنترنت إخفاء معلومات الدخول والموقع الجغرافي للأجهزة والتلاعب بها، وبالتالي يصعب تحديد وتتبع مواقع القرصنة هذه.