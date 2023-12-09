إنفينيكس تُحطّم الأسعار بهاتفها Infinix Smart 8 HD آيفون الغلابة الإقتصادي بسعر خرافي ومواصفات ممتازة
أعلنت إنفينيكس بشكل رسمي عن إطلاق هاتفها الجديد الذي أطلقت عليه إسم Infinix Smart 8 HD، والذي يشبه هواتف آيفون من ناحية تصميم جزيرة الكاميرات، كما أن الهاتف جاء بمواصفات ممتازة مقارنة بسعر الهاتف الزهيد، حيث يبلغ سعر هاتف سمارت 8 إتش دي نحو 75 دولار فقط، لذلك فإن هذا الهاتف يعد من الهواتف الإقتصادية التي ستشهد رواجاً كبيراً في الأسواق العالمية.
مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD
وفي السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD والتي جاءت وفق ما يلي.
- بالنسبة إلى أبعاد الهاتف فجاءت 163.6/75.6/8.5 ملم.
- أما الوزن فجاء 184 جرام.
- والشاشة من نوع IPS LCD.
- مقياس الشاشة 6.6 بوصة.
- دقة العرض 1612/720 بيكسل.
- التردد 90 هرتز.
- معدل السطوع 267 شمعة| م تقريباً.
- فتحة الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة، وهي تشبة الفتحة الموجودة بهواتف آيفون.
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العتاد الداخلي لهاتف Infinix Smart 8 HD
- المعالج من نوع Unisoc T606.
- معالج الرسوميات Mali-G57 MP1.
- الرام 3 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت وقابلة للتوسعة.
الكاميرات ونظام التشغيل
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- دقة الكاميرا الأساسة 13 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثاانية 08 ميجا بيكسل.
- الكاميرا توثق فيديوهات 1080 دقتها 1080 بيكسل ومعدل 30 إطار بالثانية.
- الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
- نظام التشغيل أندرويد 13.
- واجهات XOS 13.
البطارية
- سعة البطارية 5000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- منفذ الشحن USB Type-C 2.0.