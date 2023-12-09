أعلنت إنفينيكس بشكل رسمي عن إطلاق هاتفها الجديد الذي أطلقت عليه إسم Infinix Smart 8 HD، والذي يشبه هواتف آيفون من ناحية تصميم جزيرة الكاميرات، كما أن الهاتف جاء بمواصفات ممتازة مقارنة بسعر الهاتف الزهيد، حيث يبلغ سعر هاتف سمارت 8 إتش دي نحو 75 دولار فقط، لذلك فإن هذا الهاتف يعد من الهواتف الإقتصادية التي ستشهد رواجاً كبيراً في الأسواق العالمية.

إنفينيكس تُحطّم الأسعار بهاتفها Infinix Smart 8 HD آيفون الغلابة الإقتصادي بسعر خرافي ومواصفات ممتازة

مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD

وفي السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD والتي جاءت وفق ما يلي.

بالنسبة إلى أبعاد الهاتف فجاءت 163.6/75.6/8.5 ملم.

أما الوزن فجاء 184 جرام.

والشاشة من نوع IPS LCD.

مقياس الشاشة 6.6 بوصة.

دقة العرض 1612/720 بيكسل.

التردد 90 هرتز.

معدل السطوع 267 شمعة| م تقريباً.

فتحة الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة، وهي تشبة الفتحة الموجودة بهواتف آيفون.

اقرأ أيضاً معنا:

العتاد الداخلي لهاتف Infinix Smart 8 HD

المعالج من نوع Unisoc T606.

معالج الرسوميات Mali-G57 MP1.

الرام 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت وقابلة للتوسعة.

الكاميرات ونظام التشغيل

الكاميرات الخلفية ثلاثية.

دقة الكاميرا الأساسة 13 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثاانية 08 ميجا بيكسل.

الكاميرا توثق فيديوهات 1080 دقتها 1080 بيكسل ومعدل 30 إطار بالثانية.

الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.

نظام التشغيل أندرويد 13.

واجهات XOS 13.

البطارية