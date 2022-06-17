إنفينيكس تتحدي .. لابتوب بمواصفات جبارة والسعر مفاجأة

أعلنت عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية “إنفينيكس” عن أحدث منتجاتها، والتي تتمثل في لابتوب جديد بمواصفات جبارة وسعر منافس للجميع، الكمبيوتر المحمول الجديد والذي أطلقت عليه إنفينيكس Infinix INBook X1 Slim، سيتم طرحه خلال أيام بالهند كمرحلة أولى، بعدها سينطلق لجميع دول العالم، وعن مواصفات لابتوب إنفينيكس الجديد، كشف موقع “Gizmochina” التقني أنها حصرية في الكثير منها، ولكن أهم ما يميزها أنها شديدة النحافة، حيث لا يتجاوز سُمكه 1.5سم.

مواصفات لابتوب إنفينيكس الجديد Infinix INBook X1 Slim

أظهرت المواصفات الأولية التي أعلنتها شركة إنفينيكس الصينية أن مواصفات الكمبيوتر المحول الجديد الخاص بها تتمثل فيما يلي:

يتوفر في Infinix INBook X1 Slim ثلاثة أنواع من المعالجات من انتاج “إنتيل” وهي (Core i3 – i5 – i7).

ذاكرة الوصول العشوائي في لابتوب انفينيكس الجديد (RAM) متوفرة بنوعين 8 ، و16 جيجا بايت.

شاشة عالية الجودة بتقنية Full HD، ويبلغ قياسها 14 بوصة، وتعمل بتقنية التدرج اللوني بنسبة 100%، ودرجة سطوع تبلغ 300 شمعة.

ذاكرة التخذين الداخلية أيضا متوفرة بمساحتين 256 ، و512 جيجا بايت.

يعمل Infinix INBook X1 Slim بكاميرا ويب عالية الدقة HD، كما توفر الكاميرا ميزة الإضاءة المزدوجة.

تعتمد تقنية الصوت بالجهاز على تكنولوجيا DTS التي توفر تجربة صوتية رائعة.

يمتاز كمبيوتر إنفينيكس المحمول Infinix INBook X1 Slim بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1.24 كجم، كما يتميز بنحافته الشديدة، حيث يصل سُمكه إلى 14.8 مليمتر.

يعمل اللاب توب ببطارية بقوة 50 وات، يمكنها أن تمنح الجهاز وقت عمل متواصل يصل إلى 11 ساعة.

يحتوي Infinix INBook X1 Slim على واي فاي وبلوتوث Bluetooth 5.1، ومنافذ (USB-C و HDMI و USB 3.0، وبطاقة SD) وميكروفونات.

يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home.

يتوافر من Infinix INBook X1 Slim أربع ألوان هي (الأحمر، الأزرق، الأخضر، الرمادي).

أسعار جهاز إنفينيكس Infinix INBook X1 Slim الجديد

يبلغ سعر النسخة الأقل في الإمكانيات والتي تأتي بمعالج Core i3 بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 385 دولار أي ما يعادل 6600 جنيه مصري تقريبا، بينما يصل سعر النسخة الأعلى منه والتي تأتي بمواصفات Core i7 بسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 641 دولار، أي ما يعادل 12 ألف جنيه تقريبا.