هاتف إنفينكس زيرو Infinix Zero 2023 بسعر 240 دولار

كشفت شركة إنفينكس في الخارج وبشكل رسمي عن هاتفها الجديد Infinix Zero 2023 الجديد والذي يتوفر بمعالج قوي قوي من كوالكوم ويدعم شبكات إتصال الجيل الخامس وتم الكشف عن السعر التقريبي المرجح للهاتف رسميا في الخارج وهو سعر مناسب لإمكانيات الهاتف.

ومن مميزات هاتف إنفينكس زيرو الجديد Infinix Zero 2023،بأن أبعاد الهاتف 168.7×76.5×8.9 ملم، ووزن الهاتف 201 جرام، ويأتي الهاتف بخامات تصنيع خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل، كما يدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

مواصفات هاتف إنفينكس زيرو الجديد Infinix Zero 2023:

يدعم الهاتف تركيب شرحتين إتصال من نوع النانو سيم الجيل الخامس كما يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري خارجي لزيادة المساحة بحجم 256 جيجا بايت، وتأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

يتوفر الهاتف بمعالج ميدياتك ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو بتردد 2.6 جيجا هيرتز مع معالج رسومي من نوع Mail-G68 MC4،كما يأتي الهاتف بواجهة إنفينكس 12 XOS مبنية على أندرويد 12، والهاتف متوفر بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام.

الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي، بينما يدعم الهاتف مستشعر البصمة والذي يكون موجود على زر الباور كما يدعم خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، حيث تأتي بطارية الهاتف من الليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم الشحن من خلال يو إس بي Type C، والهاتف متوفر باللون الأبيض أو اللون البرتقالي أو اللون الأسود.

مواصفات الكاميرات في هاتف إنفينكس زيرو 2023:

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps،حيث الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/1.6 وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

وتعد الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/2.4 وهي خاصة بالعزل، بينما تدعم الكاميرات فلاش ليد رباعي وتصوير البانوراما وتصوير فيديوهات بجودة 2160P@30fps.

أسعار هاتف Infinix Zero 2023 الجديد:

يبلغ سعر الهاتف الرسمي التقريبي حوالي 240 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 6000 جنيه مصري.