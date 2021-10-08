إنطلاق قناة كوين ألوان لبث الدراما التركية .. تعرف على التردد

انطلقت صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م قناة Queen alwan المتخصصة في بث الدراما التركية المدبلجة والمترجة للعربية على القمر الصناعي المصري نايل سات.

القناة الجديدة من مجموعة كوين ميديا جاءت نظرا|ً لاربتفاع نسبة مشاهدي ومتابعة الدراما التركية في الوطن العربي خلال السنوات الاخرية فقامت بالتعاون مع قناة دراما الوان ببث القناة الجديدة حيث قامت المجنوعة بتحويل قناة كوين افلام الى قناة كوين ألوان وبدأت ببث المسلسلات من صباح الجمعة 8-10-2021 فب تمام الساعة العاشرة صباحاً ببث المسلسلات .

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11595

والتردد 11602 .

قد يهمك: • تردد قناة فوكس التركية على القمر الصناعي نايل سات 2021

الاستقطاب : عمودي V .

معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .

مسلسلات قناة كوين ألوان مع بدء بث القناة