كيف يُمكنك إنشاء حساب واتساب ثاني برقم التليفون الأرضي؟

أتاحت التحديثات المستمرة التي يُطلقها تطبيق واتساب الأكثر شيوعًا وانتشارًا حول العالم للتراسل الفوري، العديد من المميزات الرائعة التي لم تكن مجودة من قبل، من أجل جذب مزيد من المستخدمين، ولمنافسة التطبيقات الأخرى التي كان توفر مزايا حصرية لها يبحث عنها المشتركين، لذا سعت مؤخرًا لإضافة مزيد من التحديثات والخصائص الجديدة، وكان أخرى التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية، وإمكانية إنشاء أكثر من حساب على جهاز واحد.

إنشاء حساب واتساب ثاني

ويُمكن للمستخدمين إنشاء حساب واتساب ثاني خاص بهم بطرق عديدة، كما يُمكنهم أيضًا إنشاء حساب باستخدام رقم التليفون الأرضي، وهو أمر لم يُدركه الكثيرين الذين تعودوا على إنشاء حسابات المنصة عبر رقم الموبايل بسبب رسالة التأكيد التي تصل إليهم عبر رقم جوالهم، إلا أن التفعيل عن طريق الهاتف الأرضي يكون من خلال طريقة أخرى.

خطوات التفعيل

ولأجل إنشاء حساب ثاني من واتساب باستخدام التليفون الأرضي، يتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

في البداية قُم بتنزيل تطبيق WhatsApp على جوالك.

على جوالك. أو تنزيل WhatsApp Business ثم ثبته.

ثم وافق على الشروط والأحكام.

ثم اضغط فوق متابعة.

ثم قم بتحديد خيار الاتصال.

حدد استخدام رقم مختلف.

ثم أدخل رقم الهاتف ورمز الدولة.

ثم اختر طريقة إرسالة التأكيد عن طريق اتصال هاتفي وليس رسالة نصية.

أي اضغط على خيار اتصل بي.

افتح على المكالمة التي تصلك.

احصل على رمز OTP أو الكود ثم سجله للتأكيد.

مع العلم أنه لابد من الأخذ في الاعتبار من يكون التليفون الأرضي يعمل مع واتساب وهو متصل بخط الإنترنت.