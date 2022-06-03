خطوات إنشاء حساب في تطبيق سناب شات snap chat في خلال دقائق معدودة
أصبح تطبيق السناب شات من أشهر التطبيقات التي يقوم بواسطة المستخدم بتصوير صور مميزة وإضافة تأثيرات على الصور كما يمكن بواسطة القيام بالدردشة مع الأصدقاء وإجراء مكالمات الفيديو كما يمكنك إضافة نص إلى الصور يمكنك تحميل تطبيق سناب شات لهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وios وسوف نتعرف معًا لـ طرق وخطوات تسجيل حساب في تطبيق سناب شات.
خطوات إنشاء حساب في تطبيق سناب شات snap chat:
- أولا يجب تحميل تطبيق سناب شات من متجر جوجل بلاي.
- بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق على هاتفك الأندرويد أو الأيفون فتح تطبيق سناب شات منه.
- سوف تظهر لك صفحة التسجيل بالضغط على التسجيل كمستخدم جديد.
- سوف يقوم التطبيق بطلب إدخال اسمك الحقيقي قم بإدخال اسمك ثم اسم عائلتك.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التسجيل والقبول.
- سيقوم البرنامَج بطلب تاريخ ميلادك باليوم والشهر والسنة.
- قم بإدخال تاريخ ميلادك حيث يتمكن أصدقائك من إرسال سنبات في عيد ميلادك والكثير من المفاجآت ثم قم بالضغط على أيقونة المتابعة.
- سيقوم البرنامَج بطلب إدخال اسم المستخدم وهو يختلف عن اسمك الحقيقي ويجب أن يكون اسم المستخدم مميز جدا وبراق.
- إذا لم تتمكن من اختيار اسم مستخدم مميز فسيقوم تطبيق سناب شات بإعطائك عدد من الخيارات المميزة لك ثم قم بالضغط على أيقونة المتابعة.
- بعد إتمام الخطوات السابقة قم بتعيين كلمة مرور قوية لا تقل عن ثماني أحرف وأرقام ورموز لحساب سناب شات ثم قم بالضغط على أيقونة المتابعة.
- سيقوم التطبيق بطلب بريدك الإلكتروني لكي يتم تفعيل حسابك على التطبيق.
- قم بإدخال البريد الإلكتروني الصحيح لك ثم قم باختيار أيقونة المتابعة.
- وأخيرا سيطلب تطبيق سناب شات بالسماح له بالوصول لجهات اتصالك حتى يقوم بمزامنة جهات الاتصال لكي يظهر لك من أصدقائك يملك حسابا على تطبيق سناب شات ثم قم بالضغط على أيقونة حسنا.
- الآن أصبح تطبيق سناب شات جاهزا للاستخدام فيمكنك تعيين صورة شخصية لك.
ماقدرت احملاحمل تطبيق سناب شات ؟ ليش السبب
الرقم
كل ما فعل جوجل لا مانع لدري؟
نشكرك يافندم