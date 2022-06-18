خطوات إنشاء حساب على الإنستجرام وكيفية تفعيل الخصوصية على حسابك

تطبيق الإنستجرام الشهير الذي يضم عدد كبير من المشاهير الفن والمجتمع من مختلف أنحاء العالم هو تطبيق لنشر ومشاركة الصور والفيديوهات القصيرة والأخبار لملايين المتابعين ويعتبر تطبيق إنستجرام هو مكتبة كبيرة للصور والذكريات.

طريقة إنشاء حساب على تطبيق إنستجرام

أولا يقوم المستخدم بالدخول على متجر أب ستور أو جوجل بلاي لتحميل تطبيق الإنستجرام. بعد ذلك يقوم المستخدم بتثبيت تطبيق الإنستجرام على هاتفه. ثم يقوم بفتح التطبيق بعد تثبيته ثم يقوم بإختيار إنشاء حساب جديد على تطبيق الإنستجرام. بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف النقال الخاص به. سيقوم تطبيق الإنستجرام بإرسالة رسالة نصية بها رمز التحقق والذي يجب على المستخدم إدخاله في مكانه المخصص. ثم يقوم المستخدم بكتابة إسم المستخدم الخاص به على تطبيق الإنستجرام. ويقوم المستخدم بتعين كلمة مرور لحسابه ثم يعيد المستخدم كتابة كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدها ثم يقوم بالضغط على التالي. بعد ذلك يقوم المستخدم بإختيار صورة لملفه الشخصي ويكتب بعض المعلومات الشخصية عنه مثل الإهتمامات والهوايات. ثم يقوم المستخدم بالضغط على تم وبهذا يكون قد تم إنشاء حساب إنستجرام جديد.

طريقة تفعيل خصوصية حساب الإنستجرام