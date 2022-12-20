كيفية إنشاء حساب جديد في انستجرام وربطه بالفيسبوك

سعت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وانستجرام للربط بيمهما، من أجل تسهيل عمليه الدخول، دون الحاجة إلى تسجيل دخول مجددًا، والتيسير في حالة حذفه ثم تحميله مجددًا من تسجيل الانستا دون اسم مستخدم أو رمز سري، فو الضغط على الدخول عن طريق الفيس.

إنشاء حساب انستجرام جديد

يتم إنشاء حساب انستجرام جديد من خلال البحث عن انستجرام في جوجل، ثم الضغط على إنشاء حساب جديد بدلاً من تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري، ثم تسجيل الإيميل الخاص بك عبر الخانة المخصصة، ثم الضغط على موافق، ومن البريد الإلكتروني الخاص بك عليك الحصول على الرمز الذي تم استلامه في صندوق الوارد، ثم تسجيله في بيانات الانستجرام، ثم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم إنشاء كلمة سر جديدة وإعادة تكرارها، ثم موافق، أو إنشاء الحساب عن طريق رقم الموبايل الخاص بك.

تسجيل دخول انستقرام عن طريق الفيس بوك

تسجيل الدخول إلى الانستقرام.

اضغط على زر “التسجيل”.

بعد ذلك انقر على زر “إنشاء حساب جديد”.

عند النقر فوق إنشاء، سيتيح لك انستقرام، عليك الضغط فوق التسجيل باستخدام الفيسبوك.

ستلاحظ أنه في ذلك الوقت طلب منك Instagram أيضًا إدخال المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال حتى تمكن من إنشاء حساب جديد على الانستقرام.

سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمتابعة عملية ربط الحسابين الخاصين بك على الفيس بوك و وانستجرام بطريقة سهلة وبسيطة.

ثم انتقل إلى تطبيق الفيسبوك وستلاحظ أن الحسابين مرتبطان بشكل صحيح.

وهنا يمكنك فتح Instagram للعثور على حسابك بطريقة رائعة وبدأ عملية النشر والمشاركة وتسجيل الإعجابات والمتابعة لجميع الأشخاص.

وللدخول عن طريق الفيس، يوجد خيار بالأسفل تسجيل الدخول عبر فيسبوك، عليك الضغط ثم حفظ كلمة السر.

كيفية استرجاع حساب انستجرام موقوف أو محذوف أو نسيان كلمة السر

كيفية ربط حساب الانستقرام بالفيسبوك

عندما تقوم بربط حساب الفيسبوك بالانستقرام للمرة الأولي، سيتم ربط حساب Instagram الخاص بك بملفك الشخصي على الفيسبوك ولكن بشكل افتراضي، يمكن للمستخدم أن يقوم بتغيير ذلك بحيث يرتبط انستجرام بصفحة الفيس بوم الخاثة بك وذلك يكون من خلال هذه الخطوات: