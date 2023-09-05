إنستغرام يطلق ميزة “الملاحظات” لتعزيز التفاعل بين المستخدمين

إنستغرام، الذي بدأ كمنصة بسيطة لمشاركة الصور، أصبح اليوم واحدًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، مع تطورات وتحديثات مستمرة تستهدف تحسين وتعزيز تجربة المستخدم، مع الإعلان الأخير من شركة ميتا، التي تُمثل الشركة الأم للإنستغرام، يتضح أن التطبيق يتجه نحو توفير قنوات تواصل أكثر تفاعلًا وسرعة.

الملاحظات في إنستاجرام

أولًا: ما هي الملاحظات في إنستغرام ؟

ميزة “الملاحظات” هي خطوة جديدة في هذا الاتجاه، حيث تسمح بكتابة رسائل نصية مختصرة تستهدف الإيجاز والوضوح، بقيود الـ60 حرفًا، يتم تحفيز المستخدمين على تقديم رسائل موجزة ولكنها فعالة، الرموز التعبيرية هي إضافة أخرى تزيد من قوة التواصل، فهي تساعد على توضيح النوايا والمشاعر في الرسائل التي قد تكون محدودة من حيث الحروف.

تأتي هذه الميزة في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تنافسًا شديدًا، حيث تسعى كل منصة لتقديم ميزات فريدة تجعلها تبرز بين الأخريات، وبالتأكيد، ستضيف ميزة “الملاحظات” قيمة مضافة للمستخدمين النشطين على إنستغرام، وستعزز من التفاعل بينهم بطرق جديدة ومبتكرة.

ثانيًا: دليل لاستخدام الملاحظات :

بعد طرح ميزة “Notes” في مناطق متعددة، ها هي تُصبح متوفرة عالميًا، للحصول على تجربة كاملة مع هذه الميزة، للوصول للميزة تأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح، أتاحت إنستغرام للمستخدمين دمج الموسيقى بالملاحظات، مع العلم أن هذا الخيار لا يزال مقتصرًا على مناطق معينة.

وللبدء باستخدام ميزة الملاحظات، عبر نسخة الهاتف المحمول:

افتح تطبيق إنستاجرام وانتقل إلى صندوق الوارد (DM). استعرض إلى الرمز (+) الموجود بالقرب من صورتك الشخصية في الزاوية العلوية اليسرى. قم بتكوين الملاحظة المرغوبة، مستخدمًا النصوص والرموز التعبيرية حسب الحاجة. من الأسفل، قم باختيار الأشخاص الذين تود مشاركتهم، سواء كانوا من بين المتابعين أو قائمة محددة من الأصدقاء. اضغط على رمز المشاركة لإرسال ملاحظتك.

ثالثًا: كيفية التفاعل مع الملاحظات:

ستلاحظ ظهور الملاحظات المشاركة من قبل الآخرين مجاورة لصورة ملفك الشخصي، إذا أردت التواصل والتفاعل مع تلك الملاحظات، يكفي فقط الضغط عليها، يمكنك بعد ذلك أن تجيب برسالة نصية أو باستخدام الرموز التعبيرية أو حتى بالجمع بينهما، حيث ستصل رسالتك كرد مباشر إلى صندوق الوارد.

بالختام، تعتبر مزية “الملاحظات” إضافة قيمة لإنستغرام وتساهم في تمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بطرق جديدة وفريدة، ويُتوقع أن تجلب المزيد من الابتكارات في المستقبل القريب.

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تُظهر لنا التطورات السريعة والمتجددة في ميدان التكنولوجيا مدى إمكانيات البشر وتطلعاتهم المستقبلية، إن استخدامنا لهذه الأدوات والمنصات يمكن أن يُثري حياتنا، ولكن يجب أن نكون واعدين للحفاظ على التوازن بين الحياة الرقمية والحقيقية، فالتكنولوجيا هي وسيلة، وليست هدفًا، وبينما نتطلع إلى المستقبل، دعونا نحرص على استخدام هذه الأدوات بحذر ووعي، مع التقدير الدائم للقيم الإنسانية التي تميزنا.