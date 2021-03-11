فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram “إنستغرام لايت” لهواتف أندرويد

بواسطة سمير زيادة

أعلنت شركة فيسبوك أمس الأربعاء عن إطلاق نسخة خفيفة من انستغرام “إنستغرام لايت” ، “منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو”، وذلك في أكثر من 170 دولة والتي تستهدف المناطق الريفية والمجتمعات التي لا تصلها شبكة إنترنت سريعة، حيث لا يتجاوز حجم التطبيق 2 ميغا بايت في حين الإصدار الأصلي الكامل يصل حجمه 30 ميغا بايت.

فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram "إنستغرام لايت" لهواتف أندرويد

إنستغرام لايت

فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram "إنستغرام لايت" لهواتف أندرويد
فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram “إنستغرام لايت” لهواتف أندرويد

ميزات إنستغرام لايت

النسخة المخففة من إنستغرام يمكن تحميلها للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من متجر التطبيقات جوجل بلاي، وغير متوفرة هذه النسخة للهواتف أيفون في متجر آبل بعد.

وأوضح المسؤول عن إدارة المنتجات في مركز “فايسبوك” في تل أبيب، تساح هادار، الذي قام باستحداث “إنستغرام لايت”، الهدف من استحداث هذه النسخة المخففة وهو توفير “إصدارات خفيفة الحجم من تطبيقات فايسبوك للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصال أو خدمات بيانات محدودة”.

ومن ميزات إنستغرام لايت الرئيسية :

  • تعديل الصور ونشرها.
  • ردود الفعل على شكل صور متحركة بصيغة نسق الرسومات المتبادلة “جي آي إف” وملصقات.
  • مشاركة مقاطع فيديو متفاوتة الطول.
  • لا يعرض التطبيق الإعلانات عند إطلاقه.

    فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram "إنستغرام لايت" لهواتف أندرويد
    فيسبوك تطلق نسخة خفيفة من instagram “إنستغرام لايت” لهواتف أندرويد

وبالمقابل لا يتيح التطبيق الجديد استخدام بعض الوظائف المتواجدة بالإصدار الأصلي والتي تتطلب الكثير من البيانات كعوامل تصفية الواقع المعزز.

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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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