إنستجرام “Instagram” يختبر طرق جديدة للتحقق من العُمر

بدأت منصة Instagram في الولايات المتحدة في اختبار طرق جديدة للتحقق من العمر، بالإضافة إلى تحميل بطاقة هوية المستخدم، التي يُمكنها أن تستغرق ما يصل إلى يومين للتحقق منها، وفرت إنستجرام الآن خياران آخران على المنصة، وفي هذه المقالة سنتعرف عليهُما وجاءا على النحو التالي:

الخيار الأول، هو التقاط صورة شخصية بالفيديو، في ستوجهك إلى الإرشادات التي تظهر على الشاشة خلال العملية إذا اخترت هذا الخيار، وبعد التقاط الفيديو، تتم مشاركته فقط مع Yoti، وهي شركة مُتخصصة في التحقق من العمر وشريك Instagram في هذه المُهمة، وتُقدّر تقنية Yoti عمرك بناءً على ملامح وجهك وبعدها يتم حذف الفيديو مباشرة٬ ويُمكن أن تستغرق النتائج حوالي 20 دقيقة.

الخيار الثاني، هو التضامن الاجتماعي، وسيتعين على المُستخدم أن يطلب من أتباعه المشتركين تأكيد عمره، ويجب أن يكون للشخص الذي يوثق ذلك لديه أكثر من 18 عامًا وألا يكون مؤهلاً لأي شخص آخر في ذلك الوقت، وهناك أيضًا ضمانات أخرى غير مُعلنة، حيث سيتعين على المستخدم اختيار ثلاثة أشخاص لتأمينه، وسيتعين على هؤلاء الأشخاص الرد على الطلب في غضون ثلاثة أيام.

وتُريد إنستجرام معرفة عمر المستخدم لسببين إثنين٬ الأول يجب أن يكون عمر المستخدم أكثر من 13 عامًا لاستخدام التطبيق، أما السبب الثاني فهو لتكريس خبرته للمستخدم، على سبيل المثال، إذا كان عمر المستخدم من 13 إلى 17 عامًا، فسيكون حسابه افتراضيًا عند الاتصال الخاص به وغير المرغوب فيه من البالغين الذين لا يعرفهم، بالإضافة إلى الخيارات التي يتعين على المعلنين الوصول إليها من خلال الإعلانات.

كما تعمل Instagram أيضًا على إختبار عدة ميزات أخرى للمُنافسة منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصة تيك توك التي تُوفر هي الأخرى ميزات مُمهة المستخدمين الى جانب شُهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.