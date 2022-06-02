إنستجرام “Instagram’ تُعلن أنها بدأت في طرح تنبيهات AMBER لـ 25 دولة

في إطار سعيها لحماية أفضل للأطفال، أعلنت شركة Meta أنها ستبدأ في طرح تنبيهات AMBER (إشعارات الأطفال المفقودين في المنطقة) على Instagram في 25 دولة.

وقالت ميتا إنها ساعدت السلطات في العثور على مئات الأطفال المفقودين منذ أن قدمت تنبيهات AMBER إلى Facebook.

وتم تطوير تنبيهات AMBER لـ Instagram مع منظمات مختلفة بما في ذلك: المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) في الولايات المتحدة، والمركز الدولي للأطفال المفقودين، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب المدعي العام في المكسيك، والشرطة الفيدرالية الأسترالية.

ومع هذا التحديث، إذا تم تنشيط تنبيه AMBER وكنت في منطقة البحث المخصصة، فسيظهر التنبيه الآن في موجز إنستجرام وذلك وفقًا لما جاء في منشور مدونة Instagram.

وسيتضمن هذا التنبيه صورة الطفل المفقود ووصفه وموقعه الأخير والمعلومات المتاحة الأخرى، كما سيستخدم Instagram إشارات مثل عنوان IP وخدمات الموقع (إذا تم تمكينها) والمدينة المُدرجة في ملف المستخدم الشخصي لتأكد ما إذا كان المستخدم يريد فعلاً تلقي تنبيه AMBER.

وبدأت Instagram في طرح تنبيهات AMBER، وسيتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين في 25 دولة من بينها أستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والأرجنتين والإكوادور واليونان وأيرلندا وليتوانيا ولكسمبرغ وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا وجامايكا وكوريا ودول أخرى، فيما لم يكشف المصدر أي دولة عربية حتى الآن، لكن من المُتوقع أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة.

كما يعمل Instagram أيضًا، على تطوير عدة ميزات جديدة، من بينها ميزة تسمح بعرض المنشورات في الملف الشخصي للمستخدم.