إنستجرام “Instagram” تستعد لإظافة ميزتان جديدتان في التطبيق

تستعد شركة Meta، المالكة لمنصة Instagram، لإدخال ميزة جديدة في طريقة عمل التطبيق، والتي ستسهل التعامل مع الصور المنشورة مسبقًا، وتحديداً في ألبومات أو منشورات متعددة المحتويات.

وسمحت منصة Instagram للمستخدمين بنشر منشورات تحتوي على صور متعددة، مثل ألبوم واحد أو عدة مقاطع فيديو، في عام 2017، والآن بعد نحو ما يقرب من أربع سنوات، تأتي الشركة بميزة جديدة تتعلق بالألبومات.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها رئيس إنستجرام “آدم موسيري” ، فإن الميزة الجديدة القادمة للمستخدمين لتسهيل التحكم في المنشورات المُتعددة الصور، بحيث يمكن تعديل صورة واحدة أو إزالتها من مجموعة تصل إلى عشرة الصور.

وأكد رئيس المنصة مشاركة الصور الشهيرة، أن الميزة الجديدة، رغم أنه كان لا بد من توفيرها منذ سنوات، بسبب الحاجة إليها، لكنها قادمة حاليًا في تحديث لنظام التشغيل iOS ، لتصل إلى Android بعد فترة قليل، ثم عبر النظام الأساسي للويب بعد ذلك.

والآن يمكن لمستخدمي iPhone أو iPad الاستفادة من الميزة من خلال التحكم في المنشورات المتعددة سواء كانت مقاطع فيديو أو صور بحيث يمكن إعادة ترتيبها داخل نفس المنشور أو حذف أحدها حتى بعد النشر وبسهولة.

ويتم ذلك عن طريق النقر على أيقونة ثلاثية النقاط للخيارات، ثم اختيار خيار محدد للتحرير أولاً، ثم التحكم في محتوى المنشور بالكامل وحذف الصورة المطلوبة، أو إعادة ترتيبها بالسحب.

أفاد تقرير نشرته صحيفة بلومبيرج “Bloomberg”، أن التحديث الجديد لتطبيق إنستجرام سيشمل خاصية جديدة أخرى تسمى “Rage Shake” والتي بدورها تكشف الأخطاء التي تسبب أعطال التطبيق، أي بمعنى أنه إذا كان التطبيق قيد الاستخدام وتعطل أو توقف فجأة، يمكنك فقط هز الهاتف للوصول إلى تقرير الخطأ.

ويظهر تقرير الخطأ في علامة تبويب جديدة ويمنح المستخدم خيار الإبلاغ، يتم من خلاله إرسال رسالة إلى الشركة للإبلاغ عن الأعطال الفنية، وستعمل الشركة بعد ذلك على الإصلاح على الفور.

الجديد بالذكر أن ميزة اكتشاف الأخطاء متاحة فقط للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وستصل إلى بقية العالم لاحقًا.