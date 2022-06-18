إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

أعلن Instagram عن اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمشاهدة مقاطع الفيديو على نظامها الأساسي في وضع ملء الشاشة، وهي أحدث ميزة للشركة للتنافس مع تطبيق الاتصال الصيني الشهير TikTok.

ويأمل التطبيق المملوك لشركة Meta، في جعل المحتوى على منصتها أكثر قابلية للاكتشاف بطريقة ممتعة.

وقال مطورو أنستجرام أنه بمجرد طرح هذه الميزة الجديدة، سيتمكن جميع مستخدمي التطبيق من مشاهدة مقاطع الفيديو على ملء الشاشة بالكامل تقريبًا أثناء التمرير وسيظل شريط التنقل يظهر تحتها.

بالإضافة إلى الوصف والأزرار التي تسمح لك بالاحتفاظ بالمقاطع المُفضلة أو التعليق على الفيديو في الجزء السفلي، كما سيظهر شعار Instagram والأزرار العلوية الأخرى في الجزء العلوي.

وفقًا لـ Meta، فإن Instagram قد أضافت ميزات جديدة إلى مقاطع Reels على تطبيق Facebook و Instagram من أجل تعزيز تجربة المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة والتنافس مع تطبيق TikTok.

وأصبح للمستخدمون طرقًا جديدة لإعادة مزج المحتوى أو صور Remix للصور في مقاطع فيديو قصيرة تم إنشاؤها على منصات الاتصال الخاصة بها.

كما أنه تم منح المستخدمين أيضًا، القدرة على إنشاء مقاطع فيديو من الفيديوهات الحالية وتحويلها إلى مقاطع أقصر داخل Creator Studio.