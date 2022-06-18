تقنية

إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

سمير بوبكر

أعلن Instagram عن اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمشاهدة مقاطع الفيديو على نظامها الأساسي في وضع ملء الشاشة، وهي أحدث ميزة للشركة للتنافس مع تطبيق الاتصال الصيني الشهير TikTok.

إنستجرام "Instagram" تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok 5 18/6/2022 - 1:02 ص

ويأمل التطبيق المملوك لشركة Meta، في جعل المحتوى على منصتها أكثر قابلية للاكتشاف بطريقة ممتعة.

إنستجرام "Instagram" تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok 1 18/6/2022 - 1:02 ص
إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

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وقال مطورو أنستجرام أنه بمجرد طرح هذه الميزة الجديدة، سيتمكن جميع مستخدمي التطبيق من مشاهدة مقاطع الفيديو على ملء الشاشة بالكامل تقريبًا أثناء التمرير وسيظل شريط التنقل يظهر تحتها.

إنستجرام "Instagram" تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok 2 18/6/2022 - 1:02 ص
إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

بالإضافة إلى الوصف والأزرار التي تسمح لك بالاحتفاظ بالمقاطع المُفضلة أو التعليق على الفيديو في الجزء السفلي، كما سيظهر شعار Instagram والأزرار العلوية الأخرى في الجزء العلوي.

إنستجرام "Instagram" تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok 3 18/6/2022 - 1:02 ص
إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

وفقًا لـ Meta، فإن Instagram قد أضافت ميزات جديدة إلى مقاطع Reels على تطبيق Facebook و Instagram من أجل تعزيز تجربة المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة والتنافس مع تطبيق TikTok.

وأصبح للمستخدمون طرقًا جديدة لإعادة مزج المحتوى أو صور Remix للصور في مقاطع فيديو قصيرة تم إنشاؤها على منصات الاتصال الخاصة بها.

إنستجرام "Instagram" تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok 4 18/6/2022 - 1:02 ص
إنستجرام “Instagram” تختبر ميزة جديدة مُنافسة لتطبيق TikTok

كما أنه تم منح المستخدمين أيضًا، القدرة على إنشاء مقاطع فيديو من الفيديوهات الحالية وتحويلها إلى مقاطع أقصر داخل Creator Studio.

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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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تعليق 1
  1. محمد يقول

    الألوان الهاتف المحمول اتصفياة الألوان

    الرد