إنستجرام يكشف عن ميزة جديدة تأخر كثيرًا في إطلاقها| وكيفية استعادة المحذوف

تحديثات مستمرة من منصة انستجرام الأشهر للتراسل المصور ونشر الصور ومقاطع الفيديو، تستهدف من ورائها توفير ميزات جديدة لملايين المستخدمين، وحل بعض المشكلات التي تواجههم، وخلال الفترة الماضية تم إطلاق عدد من التقنيات الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه اختبار أخرى تنوي إتاحتها خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن بينها مِيزة تثبيت المنشورات على غرار الفيس بوك وتويتر ووتيك توك.

تثبيت منشورات انستجرام

ووفقًا لأحدث التقارير الأجنبية، فقد أشارت إلى أن إنستجرام تختبر حاليًا تقنية تثبيت منشورات بعينها على الصفحة الشخصية للمستخدم، وتم توفيرها للبعض ضمن خُطَّة الاختبار الخاصة بها، على أن يتم تعميمها خلال الفترة القادمة، وتُمكن المستخدمين من إبراز مشاركات محددة في الجزء العلوي، وهو ما سيسمح أيضًا لمنشئي المحتوى بلفت الانتباه إلى المحتوى دون مطالبة المتابعين بالتمرير لأسفل.

كيفية استعادة المحذوف

ومن ناحية أخرى، يبحث الكثير من المستخدمين عن كيفية استعادة الصور ومقاطع الفيديو الخلصة بهم التي تم حذفها، وهو ما يُمكن الحصول عليه من خلال مِيزة : تم حذفه مؤخرًا”، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يُمكن استعادة الرسائل المحذوفة، كما أن الاستعادة مخصصة قبل شهر من تاريخه، حيث يتم حذف المحتوى المحذوف مؤخرًا تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا، أو حتى 24 ساعة للقصص غير الموجودة في الأرشيف، ويُمكن الاستعادة بخطوات بسيطة.

خطوات الاستعادة