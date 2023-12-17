إنستجرام تطلق ميزة جديدة لجعل قصصك أكثر تفاعلية وإبداعًا

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام عن إضافة ميزة جديدة مبتكرة تحمل اسم “قوالب Add Yours المخصصة”، تهدف إلى تعزيز التفاعل والإبداع في قصص المستخدمين، كما تمكن هذه الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قوالب مخصصة باستخدام الصور والنصوص والصور المتحركة GIF.

المستخدمون الآن لديهم القدرة على إنشاء إصدارات قابلة لإعادة الاستخدام من تنسيقات قصصهم، مما يسمح لهم بتجميع اختبارات مخصصة ومطالبات فريدة، وذلك باستخدام الأدوات المتاحة، وعلى الرغم من عدم السماح للمتابعين بتعديل القوالب، يمكنهم إضافة محتوى إليها.

يتيح إنستجرام أيضًا للمستخدمين استخدام القوالب الجاهزة أو استلهام الأفكار منها، حيث يمكن إنشاء القوالب عبر النقر على أيقونة النرد في أسفل شاشة التأليف.

وقالت إنستجرام في بيان لها: “تتيح قوالب القصة Add Yours للأشخاص التعبير عن إبداعهم ومشاركة أفكارهم مع متابعيهم”.

تعتبر هذه القوالب المخصصة إضافة ممتعة إلى ملصق التفاعل Add Yours، الذي أطلقته المنصة في العام الماضي، والذي يسمح للمستخدمين بالاستجابة لطلبات المشاركة عبر قصصهم، والجدير بالذكر أن المستخدمين يمكنهم الآن تخصيص المطالب Add Yours وإضافة لمسات شخصية، مما يعزز التعبير الإبداعي والتعاون بين المستخدمين.

في شهر يوليو قامت إنستجرام بإضافة ميزة متصفح القوالب إلى Reels، مما يتيح للمستخدمين استكشاف وتخصيص القوالب لاستخدامها في مقاطعهم المرئية، وللمستخدمين في الولايات المتحدة، تم إطلاق أداة تحرير الخلفية بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح للمستخدمين تغيير خلفياتهم من خلال المطالبات.

تساهم قوالب Add Yours المخصصة في توسيع أفق إنستجرام واستكشاف اتجاهات جديدة، حيث تمنح المستخدمين الفرصة لإنشاء قوالب فريدة تشهد على ظهور مطالب وخيارات تفاعل جديدة، مع مستخدمين يتجاوز عددهم مليار شخص، يعد هذا التحديث خطوة إضافية نحو تعزيز التفاعل والتواصل الإبداعي في عالم إنستجرام المتنوع.

كما يمكن أن تساهم قوالب Add Yours المخصصة في تعزيز التفاعل والإبداع في إنستجرام بعدة طرق، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدمين استخدامها لإنشاء: