إنستجرام تختبر خاصية جديدة من تطبيق BeReal

يقوم تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام” بالعمل على اختبار ميزة جديدة أخرى، حيث غرد أحد التقنين مؤخرًا بأن التطبيق يقوم بتطوير ميزة تسمى تحديات Candid Challenges، وكشف التطبيق أنه من خلال تفعيل خاصية تحديات Candid Challenges، سوف يتلقى المستخدم إشعارًا كل يوم، في وقت مختلف عن سابقه، وذلك بهدف تذكير المستخدم بالتقاط صورة بكاميرات الهاتف الأمامية والخلفية ومشاركتها في غضون دقيقتين، إلى جانب أن هذه الخاصية تعتبر ميزة رئيسية لتطبيق BeReal.

تطبيق BeReal

كما تقوم الشركات التكنولوجية بتقليد بعضها البعض باستمرار، ولا يعتبر ذلك بالأمر السيئ على الإطلاق للمستخدمين، حيث يمكن للعميل تجربة ميزات رائعة عبر تطبيقات وأجهزة متعددة، ويعد الهدف من تطبيق BeReal هو أن يقوم الأشخاص بإظهار ذواتهم الحقيقية دون أي فلاتر أو تحضيرات، علاوة على ذلك، نجح تطبيق BeReal حاليًا نجاحًا كبيرًا بين الشباب، وتبين ذلك عبر تطبيق خاصية التحديات،و يمكن لـ Meta زيادة الوقت الذي يقضيه الشباب على Instagram.

وتعد خاصية التحديات مطابقة تقريبًا لتطبيق “BeReal”، وهو تطبيق سيلفي تم الترويج له كبديل أكثر صدقًا وأصالة لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي تم إطلاقها في الأصل في عام 2019، تنتهي صلاحية الإشعارات اليومية أيضًا بعد دقيقتين، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين رؤية جميع صور أصدقائهم التي تمت مشاركتها على مدار ذلك اليوم.

وأضاف متحدث باسم Instagram، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بالفعل على ميزة تحديات Candid، لكنها مجرد “نموذج أولي داخلي” في الوقت الحالي، وجاء ذلك بعد بعد تغريدة أليساندرو بالوزي، بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الميزة الجديدة لم يتم اختبارها خارجيًا، ومع ذلك، لم يعلن عن موعد طرحها على تطبيق Instagram للجميع، فكما هو الحال مع جميع الميزات التي لا تزال قيد التطوير، قد يقرر التطبيق إنهاء المشروع وعدم إصداره على الإطلاق.