إنستاجرام تُطلق ميزة قوالب Add Yours لتحفيز التفاعل الإبداعي بين المستخدمين

إنستاجرام، المنصة الشهيرة لمشاركة الصور والفيديوهات، أدخلت ميزة جديدة ومبتكرة تعزز تجربة القصص (Stories) على التطبيق، هذه الميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء قوالب “Add Yours” (أضف الخاص بك) المخصصة، والتي تتيح استخدام الصور، النصوص، والصور المتحركة GIF لتصميم قصص فريدة وجذابة.

الهدف من هذه الميزة هو تشجيع التفاعل الإبداعي بين المستخدمين، عندما ينشئ شخص قصة باستخدام قالب “Add Yours”، يمكن لمتابعيه إضافة محتواهم الخاص إلى القالب، مما يخلق سلسلة تفاعلية وممتعة، هذا يفتح الباب لمشاركة الأفكار، الخبرات، واللحظات الإبداعية بطريقة أكثر تفاعلية وشخصية.

إعادة استخدام وتخصيص تنسيقات القصص

ميزة “Add Yours” على إنستاجرام تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء إصدارات قابلة لإعادة الاستخدام من قصصهم، مما يعزز الإبداع والتفاعل على المنصة، هذه الميزة تشمل خيارات متنوعة مثل: اختبارات مخصصة: يمكن للمستخدمين تصميم اختباراتهم الخاصة، مع إمكانية إضافة أسئلة وخيارات جواب، مما يجعلها أداة تفاعلية رائعة للتواصل مع المتابعين. مطالبات متنوعة: تشمل هذه الميزة إمكانية إنشاء مطالبات مختلفة تشجع المتابعين على المشاركة والتفاعل، مثل “أفضل لحظة في اليوم” أو “الوجهة السفرية المفضلة”. استخدام الأدوات المتاحة على المنصة: الميزة تدمج بسلاسة مع الأدوات الحالية على إنستاجرام، مثل النصوص، الصور، الصور المتحركة GIF، وأدوات تحرير الصور والفيديو، مما يسهل على المستخدمين إنشاء وتخصيص قصصهم.

الحفاظ على السمات الأصلية للقوالب

ميزة “Add Yours” في إنستاجرام تم تصميمها بطريقة تحافظ على العناصر الأساسية التي يحددها المنشئ الأصلي للقالب، مع توفير مساحة للمستخدمين الآخرين لإضافة عناصرهم الخاصة والتفاعل مع القالب:

ثبات العناصر الأساسية: عندما ينشئ شخص قالب “Add Yours”، فإن النصوص، الصور، أو أي عناصر أساسية أخرى يضيفها تظل ثابتة ولا يمكن تعديلها من قبل المستخدمين الآخرين. إمكانية الإضافة والتفاعل: المستخدمون الآخرون الذين يتفاعلون مع القالب يمكنهم إضافة عناصرهم الخاصة، مثل النصوص، الصور، أو الصور المتحركة GIF، لتخصيص القصة وفقاً لتفاعلهم الشخصي.

استخدام قوالب إنستاجرام الخاصة

قوالب “Add Yours” على إنستاجرام توفر للمستخدمين فرصة ممتازة للإبداع والتفاعل. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه القوالب بطرق عدة:

كأساس للقصص: يمكن للمستخدمين استخدام قوالب “Add Yours” كنقطة بداية لإنشاء قصصهم، هذه القوالب توفر هيكلًا أساسيًا يمكن تخصيصه وإضافة اللمسات الشخصية عليه. كمصدر إلهام: حتى لو لم يستخدم المستخدمون القالب بشكل مباشر، يمكنهم استخدام الأفكار والموضوعات الموجودة في القوالب كمصدر إلهام لإنشاء محتوى أصلي. الوصول عبر أيقونة النرد: للعثور على هذه القوالب واستخدامها، يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة عبر أيقونة النرد الموجودة في شاشة التأليف للقصص، هذه الواجهة تجعل العملية سهلة وسريعة، وتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للمستخدمين لاختيار ما يناسبهم.

الإضافات الجديدة وفوائدها