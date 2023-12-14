إنستاجرام تطلق ميزة “ملاحظات الفيديو”.. ماذا يعني ذلك؟

في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل مشاركة الأفكار والمشاعر، أطلقت منصة إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية الملاحظات Notes.

طرحت شركة إنستجرام قبل نحو عام خاصية الملاحظات Notes داخل صندوق الرسائل، لتمكن المستخدمين من مشاركة أفكارهم مع الأصدقاء، من خلال نشر منشورات نصية قصيرة مكونة من 60 حرفًا بحد أقصى، مع إمكانية إضافة الوجوه التعبيرية، أو مقطع صوتي غنائي لا تتجاوز مدته 30 ثانية.

عند إنشاء ملاحظة على إنستجرام، يمكن للمستخدمين تسجيل مقطع فيديو قصير باستخدام الكاميرا الأمامية لمدة ثانيتين فقط. وبعد الانتهاء من التسجيل، يمكن الضغط على أيقونة التأكيد للمضي قدمًا، أو حذف التسجيل وإعادة تسجيله. كما يمكن إضافة نص مصاحب قبل النشر، حتى يتمكن المشاهدون من معرفة سياق الفيديو المنشور.

وتأتي هذه الميزة الجديدة ضمن سلسلة من التحسينات التي تقدمها إنستجرام لخاصية الملاحظات، حيث باتت تدعم الآن إمكانية الرد عليها باستخدام الصوت أو الصور الثابتة أو المتحركة أو الملصقات، وتشبه ميزة الملاحظات الجديدة الحالات، من حيث أنها تبقى متاحة لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا.

وكانت ميتا قد أتاحت أيضًا ميزة الملاحظات في تطبيق ماسنجر حديثًا، ومن ومن المتوقع أن تضيف نفس الخصائص الجديدة إلى هذا التطبيق قريبًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ميتا تخطط لإضافة إمكانية مشاركة ملاحظات صوتية قصيرة بأصوات المستخدمين أنفسهم في المستقبل القريب.