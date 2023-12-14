إنستاجرام تحدث خاصية الملاحظات بإضافة مقاطع فيديو قصيرة وميزات تفاعلية جديدة

أعلنت إنستاجرام مؤخرًا عن تحديث كبير لخاصية الملاحظات Notes، التي أطلقتها العام الماضي، يتيح هذا التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية مشاركة مقاطع فيديو قصيرة، مدتها ثانيتين فقط، إلى جانب المنشورات النصية والوجوه التعبيرية والمقاطع الصوتية الغنائية.

تحديثات جديدة تعزز التفاعلية في إنستاجرام

تضيف هذه الميزة الجديدة بُعدًا جديدًا للتواصل بين المستخدمين، حيث يمكنهم الآن تسجيل ومشاركة لقطات فيديو سريعة باستخدام الكاميرا الأمامية، يتم ذلك عن طريق الضغط على أيقونة الكاميرا عند إنشاء ملاحظة جديدة، مع إمكانية إضافة نصوص لتوضيح سياق الفيديو.

تفاعل أكثر تنوعًا مع الملاحظات

بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الفيديو، تدعم ملاحظات إنستاجرام الآن الردود باستخدام الصوت، الصور الثابتة أو المتحركة، أو الملصقات، يأتي هذا التحديث في إطار جهود ميتا لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وتوسيع قدرات التعبير عبر منصاتها.

تحديثات مستقبلية مرتقبة

أيضًا، تشير التقارير إلى أن ميتا تختبر ميزة الملاحظات الصوتية بأصوات المستخدمين في تطبيق ماسنجر، ومن المتوقع أن تضيف المزيد من الخصائص الجديدة في المستقبل القريب، وتبقى الملاحظات متاحة لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا، مما يشجع على مشاركة الأفكار واللحظات العابرة بين المستخدمين.