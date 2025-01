إنستاجرام تبتكر بميزة Flipside: مساحة خاصة لتبادل اللحظات الصريحة بين الأصدقاء

أطلقت إنستاجرام مؤخرًا ميزة جديدة تحمل اسم Flipside، تهدف إلى تمكين المستخدمين من إنشاء قسم خاص داخل حساباتهم، هذه الميزة، التي تأتي كتطور لمفهوم Finsta، تسمح بمشاركة الصور الأكثر صراحة وشخصية مع مجموعة محددة من الأصدقاء.

تجيب Flipside على الطلب المتزايد على مساحة خاصة للتعبير الحر، متجاوزة الحاجة لإنشاء حسابات منفصلة، تم اكتشاف هذه الميزة من قبل المهندس العكسي أليساندرو بالوزي، وتظهر كقسم منفصل داخل حساب المستخدم، متاحة حصريًا للأصدقاء المختارين.

تسمح ميزة Flipside للمستخدمين بإنشاء مساحة فريدة داخل حساباتهم حيث يمكنهم نشر الصور والفيديوهات لمجموعة محددة من الأصدقاء، يمكن الوصول إلى هذه المساحة عبر التمرير إلى الجهة السفلية من الحساب، مما يوفر مستوى جديدًا من الخصوصية والتحكم للمستخدمين.

تأتي ميزة Flipside ضمن سلسلة من الابتكارات التي تقدمها إنستاجرام لتزويد المستخدمين بمزيد من الخيارات الخاصة، تشمل هذه الجهود توسيع ميزة “Close Friends” لتشمل منشورات الخلاصة الرئيسية، والآن تقدم Flipside مساحة منفصلة داخل الحساب نفسه.

#Instagram continues to work on "Flipside" 👀

ℹ️ Only people you choose can see this side of your profile and what you share here

ℹ️ Everything you share on Flipside is still subject to community guidelines pic.twitter.com/lDQAjUzbAy

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 10, 2023