إنجاز غير مسبوق.. شركة “VisiGround” تطور تقنية قوية ومفيدة في هذا المجال

نجحت شركة “VisiGround” الناشئة، في إيجاد وتطوير حلولًا تقنية للكشف المبكر عن تسربات المياه والنفط، واكتشاف الأجسام المدفونة تحت سطح الأرض، باستخدام تقنيات الرادار المتطورة والمدمجة مع روبوتات ذكية.

هدف الشركة

وتسعى الشركة عبر هذه التقنية إلى التغلب على التحديات المرتبطة بأنظمة الكشف التقليدية (GPR)، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتقديم بيانات دقيقة وسريعة لتحديد مواقع الكابلات، وأماكن التجاويف، وتوفير قرارات صيانة استباقية؛ وذلك من أجل الإبتعاد عن عمليات الحفر التي يترتب عليها تكاليف باهضة، والأضرار بالبنية التحتية؛ وتهدف لدعم المحتوى المحلي من خلال تصنيع وتطوير التقنيات محليًا، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة عبر الابتكار ونقل التقنية.

وتساعد هذه التقنية المطورة التي جاءت عبر مخرجات البحوث التطبيقية في المختبر الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”؛ في دعم جهود الاستدامة بحماية المياه الجوفية من التلوث، واستكشاف الموارد الطبيعية، ودعم البلديات في التخطيط والتنفيذ الفعَّال لمشاريع الطرق والصرف الصحي، وتحسين إدارة المدن الذكية من خلال أنظمة رصد البنية التحتية، كما تُساعد في عمليات البحث والإنقاذ، والكشف عن الألغام الأرضية، والآثار المدفونة تحت سطح الأرض.

نظام راداري مزدوج

وتركز هذه التقنية على نظام راداري مزدوج وروبوتات متحركة، لإرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، وتحليلها بواسطة خوارزميات متقدمة للكشف عن التسربات في خطوط الأنابيب المدفونة، واكتشاف الهياكل والكابلات الكهربائية وخطوط الاتصالات والأجسام المدفونة، وتقديم صورٍ ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لموقع وحالة الأجسام المدفونة لتجنب تلفها أثناء عمليات الحفر.

ونجحت الشركة في الحصول على براءة اختراع أمريكية، وفازت بالمركز الأول في كل من مسابقتي هاكثون “مياهثون”، ومسابقة “تحدي الابتكار للاستدامة”، وحصدت المركز الثاني في مسار البحث العلمي والابتكار بالمنتدى العالمي للبنية التحتية، كما تأهلت ضمن الفرق 9 المتأهلة إلى المرحلة النهائية من مبادرة جميل للتقنية العميقة، واختيرت ضمن أفضل 6 شركات سعودية ناشئة في مبادرة سحابة.

وتهدف شركة “VisiGround”؛ التي تم تخريجها من برنامج كاكست لإنشاء الشركات (KVP) ، إلى تطوير منصة بيانات متكاملة لتحليل النتائج المستخرجة من الرادار، وتحسين كفاءة النظام لدعم الجهات المسؤولة عن شبكات المياه.

كما تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها في المملكة وخارجها، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات إدارة البنية التحتية؛ لتقديم حلول صديقة للبيئة تعزز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تبني الابتكار والتقنية في القطاعات الحيوية.