إنتل تطلق كرت الشاشة Intel Arc A580 بسعر 179 دولار

أطلقت شركة إنتل كرت الشاشة الجديد Intel Arc A580 في الأسواق العالمية بسعر ابتدائي 179 دولار.

ويأتي الكرت الجديد بـ 24 نواة Xe وسرعة تصل إلى 1700MHz قابلة للرفع لـ 2000MHz، مع ذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع GDDR6 بعرض نطاق 256 بت.

كما يوفر الكرت قدرة 185 واط، ويستهدف توفير أفضل أداء عند دقة 1080 بكسل مع أعلى معدل تحديث باستخدام تقنية XeSS لتحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي.

يعد هذا الإصدار من الكرت هو الأقرب لسابقه A750 الذي أعلنت عنه إنتل منذ أكثر من عام، ولكنها أخّرت إطلاقه لضمان توفر مخزون كافٍ.

وسيتوفر كرت الشاشة Intel Arc A580 ابتداءً من اليوم في جميع المتاجر والمنافذ التي تبيع إصدارات إنتل السابقة من الكروت الرسومية.