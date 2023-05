إمكانية إرسال إيموجي “Emoji” متحركة للمستخدمين قريباً في واتساب

في الشهر الماضي، أعلن واتساب WhatsApp انه يعمل على إضافة ميزة رموز تعبيرية متحركة باستخدام Lottie، وهي مكتبة محسنة تمكن المصممين من إنشاء رسوم متحركة صغيرة الحجم و محافظة على جودتها، وقد طالب العديد من المستخدمين بتوفير هذه الميزة على مدار السنوات، وهذا ما دفع واتساب للعمل على إضافتها.

كما تم اكتشاف أن واتساب يعمل على تطوير 6 رموز تعبيريه متحركه إضافية ستتوفر في تحديث قادم للتطبيق.

ووفقًا لتقرير جديد من موقع WABetaInfo، يواصل واتساب العمل على دعم المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة بالإضافة إلى رمز الوجه الاحتفالي، حيث يتم تصميم ست رموز تعبيرية جديدة وهي: “Face with Tears of Joy” و”Loudly Crying Face” و”Crying Face” و”Face with Open Mouth” و”Red Heart” و”Fire”.

قد تكون إضافة الرموز التعبيرية المتحركة مفيدة للكثير من المستخدمين، ولكنها قد تشتت الانتباه لبعض الأشخاص الذين يفضلون التركيز على المحادثة بدون تشويش.

لذلك، صرح موقع WABetaInfo أنه يجب أن يتم توفير خيار لتفعيل أو تعطيل هذه الميزة في إعدادات التطبيق.

مازالت إمكانية إرسال الرموز التعبيرية المتحركة قيد التطوير ومن المتوقع أن تُطلق في التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي من تطبيق واتساب للكمبيوتر.

إعادة تصميم لوحة رموز تعبيرية و واجهة الدردشة لواتساب ويب

بعد الإعلان عن الميزة الأولى المتاحة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي لـ WhatsApp Web الذين انضموا إلى برنامج بيتا، وهي إمكانية تحرير الرسائل، يقوم واتساب “WhatsApp” الآن بإطلاق تحديث جديد لواجهة الدردشة بالإضافة إلى إعادة تصميم لوحة الرموز التعبيرية.

و على الرغم من أن واتساب يركز بشكل أساسي على تحسين تطبيقاته الأصلية لنظامي التشغيل ويندوز وماك، إلا أن الشركة ما زالت تعمل على تحسين واتساب ويب “Whatsapp web” من خلال تطوير ميزات جديدة وتعزيز تجربة المستخدم من خلال إعادة تصميم الواجهة.

وتحديدًا، إذا كنت تستخدم إحدى أحدث تحديثات واتساب ويب وانضممت إلى البرنامج التجريبي، قد تكون قادرًا على تجربة واجهة الدردشة المعاد تصميمها ولوحة الرموز التعبيرية الجديدة!



عند النظر إلى الصورة السابقة المعروضة على موقع WABetaInfo، يمكنك ملاحظة ان التحديث الاخير للبرنامج يقدم تجربتين محسنتين للمستخدم.

حيث تم إعادة تصميم واجهة الدردشة بشكل كامل: النافذة أصبحت مضغوطه أكثر، كما تمت إضافة تسمية لكل أيقونة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت واتساب أيضًا بإعادة تصميم لوحة الرموز التعبيرية: حيث كانت لوحة الرموز التعبيرية تغطي الجزء الأسفل بأكمله من الشاشة في السابق، و لكن مع التحديث الأخير، يتم عرض لوحة الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى علامات التبويب الخاصة بالملصقات وملفات الصور المتحركة (GIF)، بشكل منفصل و بحجم أصغر.