مواصفات موبايل سامسونج Samsung Galaxy A53 (5G)

أعلنت سامسونج عن موبايل Galaxy A53 5G الجهاز الذي يميزة البطارية الأقوى 5000mAh مع خاصية الشحن السريع جدا 25Watt.

وأهم ما يميزة :

شاشة بأنقى ألوان Super AMOLED مع سرعه شاشة 120Hz وتصميم مميز Infinity (O) بتوفر لك مساحة عرض كبيرة 6.5″ inch للأفلام والألعاب والفيديوهات.

مع سرعه شاشة وتصميم مميز بتوفر لك مساحة عرض كبيرة للأفلام والألعاب والفيديوهات. سطوع عالي جدا حتى تحت إضاءة الشمس يصل إلى 800nits .

. خاصية ATC لكي تعطي ألوان واضحة في كل ظروف الإضاءة.

لكي تعطي ألوان واضحة في كل ظروف الإضاءة. مثبت بصري ( OIS+VDIS ) مع الكاميرا الأساسية لصور واضحة في كل ظروف الإضاءة سواء للصور الثابتة أو الفيديوهات.

) مع الكاميرا الأساسية لصور واضحة في كل ظروف الإضاءة سواء للصور الثابتة أو الفيديوهات. صور ليلا أوضح من خلال خاصية Multi-frame التي تقوم بدمج حتى 12 لقطة للحصول على صور أوضح بليل.

التي تقوم بدمج حتى 12 لقطة للحصول على صور أوضح بليل. صور بورترية ممتازة لأن الكاميرا الأساسية بتشتغل مع كاميرا العزل لكي تفصل بين الشخص والخلفية بدقة عالية جدا.

بطارية كبيرة تصل إلى 5000mAh تكفي استخدامك على مدار اليوم مع دعم شحن فائق السرعة 25 وات .

تكفي استخدامك على مدار اليوم مع دعم شحن فائق السرعة . نظام حماية عالي من خلال بصمة اليد المدمجة بالشاشة و بصمة الوجه.

مقاومة المياة والأتربة IP67 .

. Stereo speakers صوت غني ونقي من خلال سماعتين.

مواصفات موبايل سامسونج S22 Ultra 5G

وإليكم جدول شرح الإمكانيات بالتفصيل :

الشبكة 5G الشاشة. 6.5″ FHD+ Super AMOLED+ 120Hz Infinity (O) الكاميرا الخلفية. (Ultra Wide) 12 MP F2.2 لتعطي كدر أوسع للصوره لتضم أكبر عدد من الأشخاص. 64MP F1.8 (OIS) كاميرا أساسية. 5MP F2.4 كاميرا العمق. 5MP F2.4 كاميرا ماكرو لتوضيح أدق التفاصيل من على بعد 3سم وحتى 5سم. 4K Video الكاميرا الأمامية. سليفي. 32MP F2.2 المعالج. Exynos 1280 الرام / المساحة الداخلية. Ram 8 GB. Rom 128GB / 256GB. الميموري كارد Memory Card Up to 1TB تصل حتى 1 تيرا. البطارية. 5000mAh. الشحن السريع. 25Watt شحن سريع جدا. البصمة. مدمجة مع الشاشة. مدخل الشحن تايب سي. مقاومة المياه. IP 67 الألوان. Peach Orange, Black, White, Blue الأسود – الأبيض – الأزرق – المشمشي

الضمان عام من تاريخ الشراء وللتواصل بخدمة العملاء على الرقم المختصر 16580 أو عن طريق التواصل على الواتس أب 01000016580.

والسعر الحالي للنسخة 8GB/128GB هو 10700 جنية مصري.

والسعر الحالي للنسخة 8GB/256Gb هو 11655 جنية مصري.

إمكانيات ومواصفات موبايل سامسونج Samsung Galaxy A73 (5G)