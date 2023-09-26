إل جي تُعلن عن إطلاق LG Gram Fold القابل للطي

شركة إل جي تتربع على عرش الابتكار والتقنية مع إطلاق حاسوبها المحمول الجديد، LG Gram Fold، هذا الإصدار الرائد يجمع بين تقنية التصميم الأنيقة التي تشتهر بها سلسلة LG gram والمرونة المذهلة للطي والفتح السلس للشاشة.

صورة لحاسوب LG Gram Fold القابل للطي - مصدر الصورة: موقع notebook

تاريخ طويل من الابتكار

LG Gram Fold يمتلك تاريخاً طويلاً من الابتكار، حيث يحتفل هذا العام بعامه العاشر، ويعيد هذا الجهاز تعريف تجربة الحواسيب المحمولة مع تقنية الشاشة الرائعة OLED والقابلة للانحناء بشكل لا يصدق، مما يجلب للمستخدمين حرية فائقة في الاستخدام.

بفتح الشاشة، يمتلك LG Gram Fold سماكة تبلغ 9.4 ملم وشاشة كبيرة تصل إلى 17 بوصة بدقة عالية تبلغ 2560×1920 بكسل، وعند طي الشاشة، يتحول إلى جهاز قابل للحمل بقياس 12 بوصة.

لتعزيز تجربة المستخدم، قدمت إل جي واجهة مستخدم محسَّنة ومنفذ توصيل متعدد للأجهزة الطرفية، مما يسمح للجهاز بالعمل بسهولة كحاسوب محمول عند الطي، أو كجهاز لوحي عند الفتح، أو حتى كقارئ للكتب الإلكترونية.

إن LG Gram Fold هو خير دليل على كيف يمكن أن تجمع التكنولوجيا والتصميم بين يديك لتقديم تجربة فريدة ومثيرة.

أداء مثالي وشاشة فريدة

LG Gram Fold يأتي بمفهوم مذهل للشاشة، حيث يمكنك تنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية في النصف السفلي من الشاشة عند الطي لتحويله إلى حاسوب محمول، وإذا كنت تفضل لوحة مفاتيح حقيقية، ببساطة ضع لوحة المفاتيح البلوتوث على الشاشة واستخدمها بكل راحة.

ما يجعل هذا الحاسوب فريدًا أكثر هو قدرته على التكيف مع وضعيات متعددة؛ حيث يمكنك طي الشاشة قليلاً لاستخدامها كجهاز لوحي مثالي لقراءة الكتب الإلكترونية أو المستندات، وإذا كنت بحاجة إلى الكتابة أو الرسم، يمكنك استخدام قلم اللمس.

وعند استخدام الحاسوب أفقيًا بوضعية مشابهة للكتاب، ستجد الشاشة تدور تلقائيًا لتناسب وضعك، وهذا يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو التعديل على المهام المتعددة.

بالنسبة للأداء، يأتي الجهاز مزودًا بمعالج إنتل Core i5-1335U من الجيل الثالث عشر ورسومات Iris Xe وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، هذا يعني أنك ستحصل على أداء استثنائي.

ولا يمكننا نسيان نظام الصوت الرائع الذي يتيحه الجهاز مع مكبرات الصوت الثلاثة المدمجة ودعم تقنية Dolby Atmos.

على الرغم من كل هذه الميزات، فإن وزن الحاسوب خفيف جدًا، حيث لا يزيد عن 1250 جرامًا، مما يجعله مثاليًا للتنقل، ولديه مرونة استثنائية، حيث تم اختبار منطقة المفصل للشاشة بشكل كامل للتأكد من متانتها.

سعر هذا الجهاز الفريد يبلغ حوالي 3730 دولارًا، وسيكون متاحًا في كوريا الجنوبية بكميات محدودة، ولا يمكننا سوى أن ننتظر لرؤية متى سيتوفر في أسواق أخرى حول العالم.