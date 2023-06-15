إليك سعر ومواصفات هاتف “Nokia X30 Ultra 5G” وموعد إطلاق الهاتف بحسب التسريبات
نقدم لكم هاتفاً جديداً لمن يرغب في شراء هاتف ذكي بسعر جيد ومواصفات تعتبر ممتازة، والهاتف الذي سنستعرضه معكم اليوم هو هاتف “Nokia X30 Ultra 5G”، وسيكون هذا الهاتف إضافة قوية في عالم الهواتف الذكية، وسوف نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف وموعد صدور الهاتف في الأسواق بحسب التسريبات.
المواصفات
قد يهمك:
|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|نظام التشغيل
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|التخزين والرام
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|البطارية
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|ألوان الجهاز
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سعر الجهاز وموعد الإصدار
سيكون السعر المتوقع لهذا الهاتف حوالي 395 دولار أمريكي.
بينما سيكون موعد إصدار هذا الهاتف بحسب التسريبات في الربع الأخير من هذا العام.