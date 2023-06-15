تقنية

إليك سعر ومواصفات هاتف “Nokia X30 Ultra 5G” وموعد إطلاق الهاتف بحسب التسريبات

محمود تركي

نقدم لكم هاتفاً جديداً لمن يرغب في شراء هاتف ذكي بسعر جيد ومواصفات تعتبر ممتازة، والهاتف الذي سنستعرضه معكم اليوم هو هاتف “Nokia X30 Ultra 5G”، وسيكون هذا الهاتف إضافة قوية في عالم الهواتف الذكية، وسوف نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف وموعد صدور الهاتف في الأسواق بحسب التسريبات.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_نوكيا | Nokia X30 Ultra 5G | تسريبات Nokia X30 Ultra 5G

المواصفات

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الشاشة
  • النوع: Super Amoled.
  • المقاس: 6.8.
المعالج
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثلاثية العدسة:
  • دقة العدسة الأولى: 108 ميجابيكسل.
  • دقة العدسة الثانية: 40 ميجابيكسل.
  • دقة العدسة الثالثة: 16 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية
  • تأتي الكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل.
نظام التشغيل
  • Android 14.
التخزين والرام
  • سعة التخزين الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الهاتف تركيب شريحة Micro SD.
  • الرام: 8 أو 12 جيجا رام.
البطارية
  • السعة: 7000 مللي أمبير.
  • النوع: ليثيوم بو.
  • الشحن السريع: يدعم، بقوة 65 واط.
ألوان الجهاز
  • أحمر.
  • أسود.
  • أبيض.
  • أزرق.

- صورة 1 - #أحدث_هواتف_نوكيا | Nokia X30 Ultra 5G | تسريبات Nokia X30 Ultra 5G

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_نوكيا | Nokia X30 Ultra 5G | تسريبات Nokia X30 Ultra 5G

سعر الجهاز وموعد الإصدار

سيكون السعر المتوقع لهذا الهاتف حوالي 395 دولار أمريكي.

- صورة 3 - #أحدث_هواتف_نوكيا | Nokia X30 Ultra 5G | تسريبات Nokia X30 Ultra 5G

- صورة 4 - #أحدث_هواتف_نوكيا | Nokia X30 Ultra 5G | تسريبات Nokia X30 Ultra 5G

بينما سيكون موعد إصدار هذا الهاتف بحسب التسريبات في الربع الأخير من هذا العام.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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