إليك تسريبات هاتف “Nokia X90 Pro Max” الجديد السعر والمواصفات وتاريخ الإصدار
نقدم لكم هاتفاً جديداً من شركة “نوكيا” وسيكون هذا الهاتف من الهواتف الرائدة في سوق الهواتف الذكية، فإذا كنت من محبي الهواتف الذكية فهذا الهاتف سيناسبك، والهاتف الذي سنستعرضه معاً في هذا الموضوع هو هاتف “Nokia X90 Pro Max”، وسوف نقدم لك سعر الهاتف بجانب المواصفات وتاريخ صدور الهاتف في الأسواق.
المواصفات
قد يهمك:
|الشاشة
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|المعالج
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|التخزين والرام
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|نظام التشغيل
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|الكاميرا الخلفية
|الكاميرا الخلفية رباعية العدسة:
|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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تاريخ الإصدار
لم تعلن شركة نوكيا عن تاريخ إصدار للهاتف حتى الآن.
ولكن بحسب التسريبات فإن تاريخ صدور الهاتف سيكون يوم 19 ديسمبر من هذا العام.
السعر
كذلك لم تعلن نوكيا عن سعر الهاتف حتى الآن.
ولكن بحسب التسريبات فإن الهاتف سيكون بسعر يبلغ حوالي 445 دولار أمريكي.
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