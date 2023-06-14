إليك تسريبات هاتف “Nokia X90 Pro Max” الجديد السعر والمواصفات وتاريخ الإصدار

نقدم لكم هاتفاً جديداً من شركة “نوكيا” وسيكون هذا الهاتف من الهواتف الرائدة في سوق الهواتف الذكية، فإذا كنت من محبي الهواتف الذكية فهذا الهاتف سيناسبك، والهاتف الذي سنستعرضه معاً في هذا الموضوع هو هاتف “Nokia X90 Pro Max”، وسوف نقدم لك سعر الهاتف بجانب المواصفات وتاريخ صدور الهاتف في الأسواق.

المواصفات

الشاشة الحجم: 6.8 بوصة.

النوع: Super Amoled. المعالج Snapdragon 8 Gen 1 5G. التخزين والرام التخزين الداخلي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

الرام: 10 أو 12 أو 16 جيجا رام. نظام التشغيل Android 13. الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية رباعية العدسة: دقة العدسة الأولى: 144 ميجابيكسل.

دقة العدسة الثانية: 32 ميجابيكسل.

دقة العدسة الثالثة: 16 ميجابيكسل.

دقة العدسة الرابعة: 5 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 64 ميجابيكسل. البطارية السعة: 8500 مللي أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة.

تاريخ الإصدار

لم تعلن شركة نوكيا عن تاريخ إصدار للهاتف حتى الآن.

ولكن بحسب التسريبات فإن تاريخ صدور الهاتف سيكون يوم 19 ديسمبر من هذا العام.

السعر

كذلك لم تعلن نوكيا عن سعر الهاتف حتى الآن.

ولكن بحسب التسريبات فإن الهاتف سيكون بسعر يبلغ حوالي 445 دولار أمريكي.