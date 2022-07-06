إليك تردد قناة ماجستيك 2022 الجديد

نظرا لدخول عيد الأضحى المبارك، قناة ماجستيك تعرض مجموعة من أفلام الأكشن والإثارة الأجنبية على مدار الساعة في أيام العيد، وقد أعلنت عن نخبة أفلام حديثة في العيد القادم، لذلك يبحث الكثير من عشاق الأكشن والإثارة عن تردد قناة ماجستيك الجديد على النايل سات.

ونظرا لما تقدمه القناة، بالإضافة إلى الطلب الكبير عليها، تستعرض نجوم مصرية لكم تردد قناة ماجستيك سينما الجديد لعام 2022، على جميع الأقمار الصناعية التي تبث عليها القناة، بثها المباشر، حتى يتمكن المشاهدون من متابعة قناة ماجستيك ونخبة الأفلام القوية التي ينتظرها جمهور القناة بحلول عيد الأضحى المبارك.

تردد قناة ماجستيك

تعتبر قناة ماجيستيك من القنوات التي يحبها عددا كبير من الأشخاص في الوطن العربي، وبالأخص في جمهورية مصر العربية، حيث تقدم القناة نخبة من الأفلام القوية والجذابة ممثل أفلام باتمان وسوبرمان وهالك وغيرها من الأفلام العملاقة، كما تقدم نخبة من الأفلام الجديدة والرائعة وبتقنيات بث عالية للغاية، كما تعرض القناة على شاشتها الأفلام بتقنية hd عالية الجودة و full hd وهي جودة أعلى من سابقتها.

وقد حرصت قناة ماجستيك على تغيير ترددها القديم إلى تردد جديد، وقد نوهت القناة على كل متابعيها أنه يجب عليهم تغيير تردد قناة ماجيستك القديم إلى التردد الجديد الذي أعلنت عنه القناة، وقد جاء تردد قناة ماجستيك على القمر الصناعي المصري نايل سات، على النحو التالي.

يمكنك أن تشاهد تردد قنوات الأطفال، وتردد قناة روتانا سينما.

تردد قناة ماجستيك الجديد على النايل سات 2022

الآن يستطيع جميع عشا قناة ماجيستك، تغير تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة، حيث أن القناة قد أعلنت عبر فواصل آلامها أنها قامت بتغيير ترددها وتغيير دقة العرض لدقة أعلى، حرصا على متعة مشاهديها وراحتهم، وقد نوهت القناة أنه سيتم التوقف عن العمل بالتردد القديم ابتداء من الأيام القليلة القادمة، وجاء تردد القناة على النايل سات المصري على النحو التالي.

قمر صناعي نايل سات تردد القناة 12562 الاستقطاب أفقي. h معامل تصويب الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 الجودة Full HD