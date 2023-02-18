إليك أفضل ملحقات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra وأسعارها

أفضل ملحقات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

عند الاعلان عن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra لأول مرة حصل على الكثير من الاهتمام من قبل محبين الهواتف الذكية حول العالم، وأصبح الكثير من الأشخاص يريدون الحصول عليه.

وكما يعلم الجميع أن لكل هاتف يجب أن يتم توفير مجموعة من الملحقات الخاصة به سواء كان ذلك بهدف حماية الهاتف من الصدمات والخدوش أو جعله أكثر جاذبية من حيث الشكل بالإضافة إلى السماعات والشاحن وما إلى ذلك من الملحقات المهمة.

عبر هذا المقال يمكنك التعرف على ما هي أفضل ملحقات هاتف Galaxy S23 Ultra بالإضافة إلى سعرها والمزيد من المعلومات عنها:

واقي الشاشة لهاتف Galaxy S23 Ultra

يساعد واقي الشاشة المقدم من شركة Samsung في حماية شاشة الهاتف والحفاظ عليها من الخدوش والصدمات، وهو بمثابة الدرع الشفاف الذي يتميز بالجودة العالية ويمكن إستخدام شاشة AMOLED بعد تركيبه بدون أي مشاكل.

يمكن الحصول على هذا الواقي من خلال موقع شركة Samsung الرسمي، أما بالنسبة للسعر فإنه يبلغ 15$.

بطارية Power Bank من Samsung

رغم أن بطارية Galaxy S23 Ultra تدوم لوقت طويل إلا أنه قد يحتاج المستخدم إلى شحن الهاتف عند الحاجة أثناء السفر أو لأي أمر ما، ولهذا توفر شركة Samsung بطارية Power Bank ذات جودة عالية.

يمكن استخدام هذا الملحق لشحن الهاتف والسماعات حيث يأتي بسعة 10000 مللي أمبير وبسرعة شحن تبلغ 25 واط وهذا مناسب جدا بالنسبة لهاتف Galaxy S23 Ultra.

يبلغ سعر بطارية Power Bank على موقع شركة Samsung الرسمي مبلغ 35$ يمكنك الحصول عليه الآن.

قلم S Pen لهاتف Galaxy S23 Ultra

بالنسبة لهاتف Galaxy S23 Ultra فإنه يأتي مزود بقلم S Pen في العلبة إلا أنه هناك الكثير من الأشخاص يريدون الحصول على نسخة احتياطية منه في حال الضياع أو التلف.

ولهذا السبب توفر شركة Samsung قلم S Pen للبيع على الموقع الإلكتروني الخاص بها مع توفير العديد من الألوان المختلفة يمكن الاختيار من بينها، اما بالنسبة لسعر القلم فهو 50$.

الشاحن اللاسلكي من Samsung

يستخدم الشاحن اللاسلكي لشحن الهاتف بدون الحاجة إلى كابل حيث يمكنك وضع الهاتف الخاص بك في المكان المخصص له للبدء في عملية الشحن.

يأتي الشاحن اللاسلكي من Samsung بسرعة شحن تبلغ 15 واط مزود بخاصية الشحن السريع وهو متوافق أيضا مع Galaxy Watch وسماعات Galaxy earbuds، يبلغ سعر هذا المنتج 90$ وهو متوفر على موقع شركة Samsung.

سماعات Galaxy Buds 2

تعتبر سماعات Galaxy Buds 2 من أفضل السماعات اللاسلكية حيث تقدم جودة صوت عالية جداً بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

تتميز أيضا بخاصية إلغاء الضوضاء وتصفية الأصوات المحيطة والجودة العالية للصوت وهي متوافقة بشكل كامل مع Samsung Galaxy S23 Ultra الجديد.

يتراوح سعر سماعات Galaxy Buds 2 من 100$ حتى 150$ وهي متوفرة على موقع Samsung يمكنك الحصول عليها الآن.

ساعات Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro

تعد ساعات Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro أحدث أجهزة Samsung القابلة للارتداء حيث تم إطلاقها جنبا إلى جنب مع مختلف اصدارات Galaxy S23.

يتراوح سعر ساعة Galaxy Watch 5 من 230$ حتى 280$، أما بالنسبة لساعة Galaxy Watch 5 Pro فيبدأ سعرها من 400$ ويصل حتى 450$ وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني لشركة Samsung.