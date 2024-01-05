إليكم أكواد إلغاء مراقبة الجوال والتجسس.. وخطوات معرفة إذا كان الواتس مراقب أم لا

يعتبر إلغاء مراقبة الهاتف من الأمور المهمة لحماية خصوصيتك وضمان سلامة الهاتف، ويتم مراقبة الجوال من خلال استخدام بعض تطبيقات التجسس، أو البرامج الضارة أو من خلال فتح رسالة إلكترونية غير معروفة، وزيارة موقع غير آمن، ومن أكثر طرق المراقبة شيوعًا هي تنزيل تطبيقات تجسس على الهاتف، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيف أعرف إذا كان هاتفك مراقب أم لا.

جوالي مراقب كيف الغي المراقبة؟

كيف أعرف إذا كان هاتفك مراقب أم لا؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مراقبة هاتفك، فيوجد بعض الإشارات التي تدل على وجود مراقبة على هاتفك وتتمثل الطرق في النقاط التالية:

ارتفاع استهلاك البطارية.

سخونة الهاتف بسرعة.

رسائل مشبوهة أو وجود إعلانات غير مرغوب فيها.

نشاط غير معروف على الشبكة.

يتم غلق الهاتف دون سبب للغلق.

جوالي مراقب كيف الغي المراقبة؟

يعتبر إلغاء مراقبة الهاتف من الأمور المهمة لدى الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، وتتمثل طرق حماية خصوصيتك من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات وهي موضحة في النِّقَاط أدناه:

الدخول إلى خِيار الإعدادات في الهاتف ثم قم بالبحث عن خِيار الإعدادات الإضافية.

الدخول إلى قائمة الملفات المحملة وابحث عن أية ملفات غريبة تحمل روابط تجسس.

القيام بحذف المِلَفّ الذي يحتمل الشك فيه.

الدخول إلى السوق جوجل بلاي ومنع تحميل التطبيقات التي لم يتم التحقق منها بشكل رسمي.

ثم قم بالدخول إلى إعدادات الخصوصية والأمن في الجوال…

النقر على خِيار إلغاء المصادر غير المعروفة.

يجب التوقف عن متابعة حركاتك من خلال إيقاف نشاط الويت من إعدادات جوجل.

يجب استخدام متصفح خاص لحماية الخصوصية أثناء التصفح.

أكواد إلغاء مراقبة الجوال

يوجد بعض الأكواد التي تساعد المستخدم في التخلص من مراقبة الهاتف وتتمثل تلك الأكواد في النِّقَاط الآتية:

كود # # 200 # هذا الكود مخصص لهواتف الآيفون والآندرويد حيث يعمل هذا الكود على التخلص من جميع عمليات التجسس، ويحمي الهاتف أيضا.

كود * # 62 # هذا الكود مسؤول عن إلغاء التجسس من كل المكالمات الشخصية.

كود * # 12 # هذا الكود يستطيع من خلاله المستخدم معرفة مستوى الأمن في الهاتف وهل يوجد إمكانية اختراق الهاتف أم لا.

كيف أعرف أن الواتس مراقب؟

يعتبر تطبيق الواتساب واحدَا من أكثر التطبيقات المستخدمة، لذلك يتعرض البعض لمراقبة الواتس للتجسس، لذلك تتمثل خطوات معرفة أن كان تطبيق الواتس مراقبَا أم لا في النِّقَاط التالية: