إلى حديثي العهد بآيفون.. إليك قائمة بثلاث تطبيقات لا غنى لك عنها

دائما ما يتساءل الكثير من المبتدئين أو حديثي العهد بهاتف آيفون عن أفضل التطبيقات التي تكون سببا يغنيهم عن التجريب المستمر والدائم بحثا عن الأفضل، فإذا كنت عزيزي القارئ من حديثي العهد باستخدام هواتف آيفون الذكية، فإليك هذه المجموعة من التطبيقات الإلكترونية المفيدة، والتي ينبغي عليك الاحتفاظ بها في هاتفك، لكنها بطبيعة الحال مختلفة عن التطبيقات الشهيرة، والخاصة بالتواصل الاجتماعي مثل: تويتر، فيسبوك، إنستجرام.

التطبيق الأول: باسوورد وان 1Password

يعتبر “باسوورد وان” من أبرز التطبيقات التي نصح بها كل خبير في هاتف الآيفون، حيث يقوم هذا التطبيق بتخزين الكم الهائل من كلمات المرور، والتي ستخصصها بطبيعة الحال لمختلف التطبيقات على هاتفك، كما يمكن الاحتفاظ بكافة بياناتك الائتمانية أيضا، فقط عليك بالاحتفاظ بكلمة السر التي ستخصصها له، ودعك من حفظ باقي كلمات السر للتطبيقات الأخرى.

التطبيق الثاني: Dropbox

يأتي تطبيق “Dropbox” ضمن قائمة التطبيقات التي لا غنى عنها لحديثي العهد بآيفون، والذي يكون الحل الأمثل لمشكلة التخزين للملفات المهمة دون إرهاق مساحة التخزين الخاصة بهاتفك.

ويتيح هذا التطبيق تخزين كافة الوسائط من مقاطع الموسيقى إلى الصور، والملفات المكتوبة.

التطبيق الثالث: Spark Email

ويقوم هذا التطبيق بتسهيل المهمة أكثر على المالكين الجدد لآيفون، حيث يساعدهم على استخدام البريد الخاص بهم بطريقة أسهل، والتي قد تكون صعبة إلى حد ما على المستخدمين الجدد لهواتف شركة آبل.

ويتميز هذا التطبيق بخاصية “سمارت بوكس” والتي تتيح جمع الرسائل الخاصة بالبريد الإلكتروني، وإظهارها بشكل تلقائي.