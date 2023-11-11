إلغاء ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد

أعلنت شركة Qualcomm مؤخرًا إلغاء خططها لتقديم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد، وهو إعلان يأتي بعد عشرة أشهر فقط من الإعلان الأصلي عن ميزة Snapdragon Satellite بالتعاون مع إيريديوم، شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

تقدم هذه الميزة القدرة على الاتصال بخدمات الطوارئ عبر شبكة الأقمار الصناعية، وكان الهدف منها المنافسة مع ميزة Emergency SOS التي قدمتها آبل في هواتف iPhone الحديثة، ومع أن مثل هذه الميزة قد تعتبر أمرًا حيويًا للبعض، إلا أن إشارات الانخراط الضئيلة في هذه التقنية أجبرت Qualcomm على إلغاء خططها.

وفي تصريح رسمي، ذكرت إيريديوم: “اختارت كوالكوم إنهاء شراكتها بشأن هذه الميزة لأنه لم يسجل أي صانع للهواتف الذكية لاستخدامها”، وبالتالي، رغم نجاح تطوير الميزة وعرضها، لم يكن هناك اهتمام كافٍ من الشركات المصنعة للهواتف.

تؤكد Qualcomm أنها لا تزال تعمل مع إيريديوم على الحلول القائمة على المعايير للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهو مؤشر على أن الشركة قد تقدم ميزات مماثلة في المستقبل، حتى بعد إلغاء حلها الحالي.

يُشير هذا القرار إلى أن Qualcomm رغم تحفظات الشركات المصنعة الأولية، قد تظل قادرة على تقديم ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد في المستقبل، ومع ذلك، فإن نقص الاهتمام الأولي يظهر أن هناك فرصة محدودة لتبني هذه التقنية في الوقت الحالي.

رغم أن الهدف من Snapdragon Satellite كان منافسة ميزة Emergency SOS من آبل، إلا أن انخراط الجمهور كان ضعيفًا، وهذا يبرز أهمية تحديد الشركات لاحتياجات ورغبات مستخدميها قبل تقديم ميزات جديدة.

يُذكر أن ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية تأتي مسبقًا في جميع هواتف iPhone الجديدة، ومع أن آبل تقدم هذه الخدمة مجانًا حاليًا، إلا أنها تخطط لفرض رسوم في المستقبل، وبما أنها تتحمل حاليًا التكاليف، يظل السؤال المفتوح حول عدد المستخدمين الذين سيرون الحاجة إلى هذه الخدمة ويكونون على استعداد لدفع ثمنها.

على الرغم من إلغاء كوالكوم لميزة Snapdragon Satellite، قد يظل الطلب موجودًا لديها في المستقبل، وذلك باعتبارها تعكف على البحث عن نهج يعتمد على المعايير للاتصال عبر الأقمار الصناعية.