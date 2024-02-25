إكس يفتح أبواب المكالمات الصوتية والمرئية لجميع المستخدمين: توسيع الوصول لتعزيز التواصل

في تحول ملحوظ نحو تعزيز التواصل عبر المنصة، أعلنت إكس عن بدء طرح المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين غير المشتركين في خدمة الاشتراك المميزة، التي كانت معروفة سابقًا بـTwitter Blue، هذا الإعلان، الذي جاء عبر إنريكي باراغان، مهندس الشركة، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية إيلون ماسك لجعل إكس تطبيقاً شاملاً يلبي جميع احتياجات المستخدمين.

الرحلة من الحصرية إلى العمومية

الميزة، التي تم إطلاقها في البداية لمستخدمي iOS العام الماضي، كانت حتى وقت قريب محصورة فقط بالمشتركين الذين يدفعون، ومع ذلك، فقد تم توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمة لتشمل مستخدمي أندرويد في وقت سابق من هذا العام، مع الإبقاء على القدرة على إجراء المكالمات محصورة بالمشتركين المميزين، الآن، بتأكيد من ماسك، تقدم إكس هذه الخدمة لجميع المستخدمين، بمجرد أن تصبح المنصة واثقة من قدرتها على دعم هذه الميزة على نطاق واسع.

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2 pic.twitter.com/LH3HMsAXnv — Enrique (@enriquebrgn) February 23, 2024

كيفية الوصول إلى الميزة

على الرغم من أن المنصة لا تزال تطالب بالاشتراك في X Premium لإجراء المكالمات من خلال النقر على أيقونة الهاتف في الرسائل المباشرة، فإن المستخدمين الذين حصلوا على التحديث سيكونون قادرين على الاستفادة من المكالمات بغض النظر عن حالة اشتراكهم.

الشروط والأحكام

وفقًا لصفحة دعم إكس الرسمية، يمكن الآن لجميع الحسابات إجراء واستقبال المكالمات شرط أن يكون كلا الطرفين قد تواصلا عبر الرسائل المباشرة مرة واحدة على الأقل، هذا الشرط مصمم للحد من المكالمات غير المرغوب فيها وضمان تجربة تواصل أمنة ومريحة للمستخدمين.

خيارات الخصوصية الموسعة

بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى المكالمات، كشف باراغان أن المستخدمين الآن لديهم القدرة على تلقي المكالمات من جميع المستخدمين على المنصة إذا اختاروا ذلك، يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الخصوصية لتحديد من يمكنه الاتصال بهم، سواء كان ذلك الأشخاص في دفتر العناوين، الأشخاص الذين يتابعونهم، المستخدمين الذين حصلوا على شارة التحقق، أو جميع المستخدمين.

نقطة تحول في تواصل المستخدمين على إكس

هذا التحديث يمثل نقطة تحول في كيفية تواصل المستخدمين عبر إكس، مما يوفر فرصًا أكبر للتفاعل المباشر ويعزز من تجربة المستخدم بشكل كبير، إكس يستمر في تطوير وتوسيع خدماته، مما يجعله أكثر من مجرد منصة للتواصل الاجتماعي، بل بيئة رقمية شاملة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.