إكس يفتح أبواب المكالمات الصوتية والمرئية لجميع المستخدمين: توسيع الوصول لتعزيز التواصل

في تحول ملحوظ نحو تعزيز التواصل عبر المنصة، أعلنت إكس عن بدء طرح المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين غير المشتركين في خدمة الاشتراك المميزة، التي كانت معروفة سابقًا بـTwitter Blue، هذا الإعلان، الذي جاء عبر إنريكي باراغان، مهندس الشركة، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية إيلون ماسك لجعل إكس تطبيقاً شاملاً يلبي جميع احتياجات المستخدمين.

الميزة، التي تم إطلاقها في البداية لمستخدمي iOS العام الماضي، كانت حتى وقت قريب محصورة فقط بالمشتركين الذين يدفعون، ومع ذلك، فقد تم توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمة لتشمل مستخدمي أندرويد في وقت سابق من هذا العام، مع الإبقاء على القدرة على إجراء المكالمات محصورة بالمشتركين المميزين، الآن، بتأكيد من ماسك، تقدم إكس هذه الخدمة لجميع المستخدمين، بمجرد أن تصبح المنصة واثقة من قدرتها على دعم هذه الميزة على نطاق واسع.

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2 pic.twitter.com/LH3HMsAXnv

— Enrique (@enriquebrgn) February 23, 2024