إكس توجه استراتيجيتها الإعلانية نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تحديات الإيرادات وتحولات السوق

إكس تبذل جهودًا حثيثة لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم قسمها الإعلاني الذي يواجه تحديات، خاصةً بعد الانتقادات الحادة والمحملة بالتعليقات اللاذعة من إيلون ماسك ضد العلامات التجارية الكبيرة التي قررت مقاطعة منصته الاجتماعية، وقد وجه الماسك اتهامات للمعلنين الرئيسيين الذين توقفوا عن الإعلان عبر إكس بمحاولة الضغط عليه ماليًا.

المنصة تتوجه حاليًا نحو تعزيز علاقاتها مع المعلنين الصغار والمتوسطين لتعويض تراجع إيراداتها، هذا التحول جاء بعد تسبب مالك الشركة في إبعاد العلامات التجارية الكبرى عن المنصة، والتي انسحبت بسبب المحتوى المناهض للسامية، هذه المعلومات تأتي وفقًا لتقرير حديث من صحيفة فايننشال تايمز.

إكس تكثف من استثماراتها لجذب المعلنين الصغار وتسهيل إنفاقهم الإعلاني، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة في الإيرادات التي تركها رحيل المعلنين الكبار، هذه الخطوة تأتي رغم تحذيرات ماسك نفسه، التي أطلقها مؤخرًا، من أن فقدان الدعم الإعلاني من الشركات الكبرى قد يشكل تهديدًا جديًا لمستقبل إكس.

صرحت الشركة إكس بأن “الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت دومًا عنصرًا أساسيًا في خططنا، وهي تشكل محركًا حيويًا للنمو كانت أهميته مغفلة لفترة طويلة”، وفي إطار هذه الاستراتيجية، أبرمت إكس في الآونة الأخيرة شراكات مع جهات خارجية مثل JumpCrew، وهي شركة تسويق ناشئة أمريكية، بهدف توسيع نطاق مبيعات الإعلانات والوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تكثف إكس جهودها نحو تغيير استراتيجيتها الإعلانية بسرعة، مع التخطيط لتطوير خدمات اشتراك جديدة ومبتكرة لترخيص البيانات، وفي ظل الهجرة الجماعية للمعلنين الكبار، تواجه الشركة تحديات مالية متزايدة، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا بأن إكس قد تتكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار في هذا الربع الناتجة عن المقاطعة الإعلانية، وذلك استنادًا إلى وثائق داخلية مُسربة، مع ذلك، تشكك إكس في هذا التقدير، معتبرة أن الانخفاض في الإيرادات يتراوح بين 10 و12 مليون دولار فقط.

أمام ماسك الآن خياران صعبان: إما الإبقاء على فريق إعلاني كبير أو اللجوء إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الاستعانة بمصادر خارجية للمبيعات والتركيز على منصة تجارية صغيرة مؤتمتة وذاتية الخدمة.

تحقيق هذا التحول لن يكون سهلًا، خاصة وأن إكس تعاني من تأخر في تطوير منصتها الإعلانية مقارنةً بالمنافسين الكبار مثل ميتا، جوجل، وتيك توك، جزئيًا بسبب نقص الالتزام التاريخي ببناء منصة إعلانية عالمية المستوى، كما أن تغيير الاستراتيجية الإعلانية قد يكون مفيدًا، حيث توجد قطاعات لا تأبه بتعليقات ماسك الجريئة، وقد أعرب بعض المؤثرين عن استعدادهم لاستثمار ملايين الدولارات في الإعلانات على المنصة.