إطلاق Security X1 Pro كأول كاميرا ذكية مزدوجة التتبع بالذكاء الاصطناعي

تدخل شركة Baseus إلى دائرة الضوء في عالم التكنولوجيا وصناعة الاجهزة الذكية وذلك من خلال طرحها كاميرا Security X1 Pro الذكية، المصممة لأداء ما تعجز عنه الأجهزة التقليدية، حيث تتمكن من تتبع جسمين متحركين في آنٍ واحد، والطلبات المسبقة متاحة الآن مع خصم كبير للطلب المبكر ومزايا إضافية.

كاميراSecurity X1 Pro توفر ميزة التتبع المزدوجة

تدور الكاميرات التقليدية أو تميل لمتابعة هدف واحد، لكنها تفقد رؤية الآخرين، تحل كاميرا Security X1 Pro هذه المشكلة بفضل عدستين بدقة 3K تعملان بشكل مستقل، وهذا يعني أنها قادرة على متابعة متطفلين، أو حيوانين أليفين، أو مركبتين تتحركان في اتجاهين مختلفين، مع الحفاظ على ثباتهما في الإطار دون أي تأثير.

أهم مميزات إعداد الكاميرا المزدوجة

قامت شركة Baseus بتجهيز أحدث طرازاتها بميزات تقنية قوية لتكملة نظام التتبع بالذكاء الاصطناعي ومن أبرز هذه الميزات:

كاميرات مزدوجة بدقة 3K مع أضواء كاشفة مدمجة

مجال رؤية 300 درجة مع تركيب مرن

إمداد الطاقة من خلال الألواح الشمسية لتحسين كفاءة الطاقة

تخزين فيديو محلي يصل إلى 512 جيجابايت

البحث والتصفية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للمقاطع المحفوظة، يضمن هذا الإعداد تغطية موثوقة دون الحاجة إلى اشتراكات باهظة الثمن.

ستُطرح الكاميرا لأول مرة على منصة Kickstarter في 16 أكتوبر، حيث يمكن للزبائن الأوائل حجز واحدة مقابل دولارين فقط ضمن إطار حملة التمويل الجماعي، السعر الكامل للطلب المبكر هو 139.99 دولارًا أمريكيًا، ويشمل أيضًا بطاقة microSD بسعة 64 جيجابايت .

ولأن هذه حملة تمويل جماعي، فالتوصيل غير مضمون، مع ذلك، تتمتع شركة Baseus بسجل حافل في إنتاج ملحقات التقنية، مما يمنح المشترين ثقة أكبر .

مراقبة المنزل بطرق أكثر ذكاءً

بدمج التتبع المزدوج للذكاء الاصطناعي مع تغطية واسعة، والطاقة الشمسية، ومساحة تخزين محلية كبيرة، يُعزز هذا الإطلاق أمن المنازل. صُمم النظام لإزالة العيوب وخفض التكاليف المستمرة، واضعًا معيارًا جديدًا للمراقبة الذكية.