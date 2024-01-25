إطلاق NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER: أداء استثنائي بسعر 799 دولارًا

أعلنت شركة إنفيديا مؤخرًا عن طرح بطاقتها الرسومية الجديدة RTX 4070 Ti SUPER في الأسواق، والتي تتوفر الآن بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، هذا الإطلاق يأتي بعد إصدار بطاقة RTX 4070 SUPER في 17 يناير، مما يمثل خطوة أخرى للشركة نحو تعزيز مجموعتها من البطاقات الرسومية القوية والمتطورة.

مزايا سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER

سلسلة RTX 40 SUPER من إنفيديا، التي تستند إلى معمارية Ada Lovelace، تمثل ترقية مهمة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء أفضل مقارنةً بسلسلتي RTX 40 و RTX 30، هذه السلسلة الجديدة تقدم تحسينات كبيرة في الأداء، الكفاءة، ومميزات الرسوميات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للاعبين، المحترفين في مجال الرسوميات، والمستخدمين الذين يتطلعون للحصول على أفضل تجربة ممكنة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

التقنيات البصرية المتطورة

بطاقة RTX 4070 Ti SUPER من إنفيديا تأتي محملة بتقنيات بصرية متقدمة ومبتكرة، والتي تشمل NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) Super Resolution، Frame Generation، و Ray Reconstruction، هذه التقنيات تعمل على تحسين جودة الصورة، توفير دقة ووضوح أفضل، وتحسين الأداء العام، خاصة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كما تدعم البطاقة تقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing)، مما يوفر تجربة غامرة وواقعية في ألعاب مثل Diablo IV، Pax Dei، و Horizon Forbidden West، هذا يعني أن اللاعبين سيحصلون على تجارب بصرية مذهلة، مع تفاصيل واقعية وتأثيرات ضوئية متقدمة تعزز من الغمر في اللعبة.

تحسينات في تقنية DLSS

تقنية DLSS (Deep Learning Super Sampling) من إنفيديا، والتي تُستخدم في بطاقات RTX مثل 4070 Ti SUPER، تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وجودة الصورة، تقوم هذه التقنية بتوليد 7 من أصل كل 8 بكسلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لها تعزيز أداء تقنية تتبع الأشعة بما يصل إلى أربعة أضعاف.

هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع بألعابهم المفضلة بجودة صورة عالية مع الحفاظ على معدلات إطارات عالية، حتى في الألعاب التي تتطلب موارد رسومية كبيرة، يؤدي هذا إلى تجربة ألعاب أكثر سلاسة وواقعية دون التضحية بالأداء أو جودة الصورة.

الأداء والدقة

بطاقة RTX 4070 Ti SUPER من إنفيديا تُعتبر مثالية للاعبين الذين يبحثون عن أقصى معدل إطارات ممكن عند اللعب بدقة 1440 بكسل (Quad HD)، هذه البطاقة توفر أداءً ممتازًا في هذه الدقة، مما يتيح لعب الألعاب بسلاسة ووضوح عالٍ.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك RTX 4070 Ti SUPER القدرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K، وهي دقة أعلى وأكثر تطلبًا من حيث الموارد الرسومية، هذا يجعلها خيارًا رائعًا للاعبين الذين يرغبون في تجربة ألعابهم بأعلى جودة صورة ممكنة، بفضل تقنيات مثل DLSS وتقنية تتبع الأشعة، تستطيع البطاقة تقديم تجربة لعب مميزة وعالية الوضوح حتى في الألعاب التي تتطلب مواصفات عالية.

المواصفات والتحسينات

بطاقة RTX 4070 Ti SUPER من إنفيديا تتميز بعدد أكبر من النويات، مما يعزز من قدرتها الرسومية والتشغيلية، كما تحتوي البطاقة على ذاكرة GDDR6X بحجم 16 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة للبيانات ويحسن الأداء في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي البطاقة مع واجهة ذاكرة بعرض 256 بت، الأمر الذي يزيد من عرض النطاق الترددي للذاكرة ويصل به إلى 672 جيجابايت في الثانية، هذا التحسين في عرض النطاق الترددي يساهم في تحسين الأداء العام للبطاقة، وخاصة في معالجة البيانات عالية الحجم، مما يعزز تجربة الألعاب والتطبيقات التي تتطلب موارد رسومية كبيرة.

مقارنة الأداء

بطاقة RTX 4070 Ti SUPER من إنفيديا تظهر تفوقًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة مثل RTX 3070 Ti، مع زيادة في الأداء تصل إلى 1.6 مرة مقارنة بـ RTX 3070 Ti، تُظهر البطاقة الجديدة تحسنًا ملحوظًا في الكفاءة والقدرات الرسومية.

عند استخدام تقنية DLSS 3، وهي تقنية تعزز الأداء بفضل الذكاء الاصطناعي وتحسين الرسوميات، يزداد تفوق RTX 4070 Ti SUPER ليصل إلى حوالي 2.5 مرة مقارنة بـ RTX 3070 Ti، هذا التحسن الكبير في الأداء، خاصة مع استخدام DLSS 3، يجعل RTX 4070 Ti SUPER خيارًا ممتازًا للاعبين والمحترفين الذين يبحثون عن أعلى مستوى من الأداء في بطاقات الرسوميات.

توافر وأسعار البطاقة

بطاقة RTX 4070 Ti SUPER من إنفيديا ستكون متاحة للشراء اعتبارًا من 24 يناير، بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، التصميمات الاحترافية لهذه البطاقة ستكون متوفرة أيضًا من خلال عدد من الشركات الرائدة في تصنيع البطاقات الرسومية، مثل ASUS و Colorful، هذه الشركات ستقدم نسخًا مخصصة من البطاقة RTX 4070 Ti SUPER، والتي قد تتميز بتحسينات مختلفة مثل تبريد أفضل أو تصميم مميز، وذلك بنفس السعر الأساسي. هذا يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة لاختيار البطاقة التي تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم بأفضل شكل ممكن.

مواصفات بطاقة إنفيديا RTX 4070 Ti SUPER