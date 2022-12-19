إطلاق Nubia Z50 مع كاميرا Sony IMX787 وشاشة AMOLED بتحديث 144 هرتز والمزيد

بعد عدة أيام من التسريبات والتكهنات، كشفت شركة نوبيا أخيرًا عن أحدث هواتفها الذكية Nubia Z50 في الصين اليوم، والذي يقدم ميزات رائدة بسعر قد يعتبره البعض غير ممتاز، ولا يأتي الهاتف بتصميم جديد فحسب، بل يأتي أيضًا بأجزاء داخلية وكاميرات مطورة، فلنلقِ نظرة على المواصفات الكاملة إلى جانب الأسعار والتوافر.

Nubia Z50

مواصفات نوبيا Z50

يتميز Nubia Z50 بشاشة AMOLED منحنية ذات المقاس 6.67 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل (+ FHD)، وعمق ألوان 10 بت، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، كما تدعم الشاشة ما يصل إلى 100% من التدرج اللوني DCI-P3، ونسبة التباين 3000000: 1، وأقصى سطوع 1000 شمعة.

يتميز الجهاز بهيكل زجاجي مع إطار معدني، وهناك أيضًا نسخة جلدية، وتم وضع الكاميرات الخلفية بشكل مختلف مقارنة بالموديلات السابقة في التشكيلة.

يأتي الهاتف بمحرك اهتزاز خطي المحور X ومكبرات صوت استريو مزدوجة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، المقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وتخزين UFS 4.0 ونظام تبريد VC، ويقوم بتشغيل واجهة البرنامج، نظام MyOS 13 المخصص استنادًا إلى Android 13.

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا مزدوجة في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل OmniVision OV16A1Q مدعومة بخوارزمية التصوير NeoVision الخاصة بالشركة، وتتكون الكاميرا الخلفية من مستشعر أساسي Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة مكافئة 35 مم وفتحة f / 1.6، والكاميرا الخلفية الثانوية هي عبارة عن مستشعر Samsung S5KJN1 بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية تبلغ 116 درجة، ودعم التركيز التلقائي للقطات الماكرو، والكاميرتان مدعومتان بمصباح LED دائري وجهاز استشعار طيفي متعدد القنوات.

الهاتف الذكي Nubia Z50 يأتي مدعومًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات.

سعر Nubia Z50 والتوافر

سيتم بيع Nubia Z50 في الصين ببطاقات الأسعار حسب تكوينات الذاكرة التالية:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر (430 دولارًا).

8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر (487 دولارًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر (530 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت، بسعر (573 دولارًا)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت، بسعر (859 دولارًا)

يأتي الهاتف بعدة خيارات للألوان، وهي: الجلد الأبيض أو الأسود أو الأخضر، والهاتف جاهز بالفعل للطلب المسبق وسيطرح للبيع اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022، وعن توفر الجهاز عالميًا، فلم يصدر عن شركة نوبيا أي بيان رسمي حول ذلك، وقد لا يتم إطلاقه خارج الصين مثل النماذج القليلة الماضية في التشكيلة.