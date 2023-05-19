إطلاق ChatGPT مجاناً في الولايات المتحدة على هواتف الآيفون

تم إطلاق تطبيق ChatGPT من قبل OpenAI كتطبيق مجاني لنظام iOS وهواتف الآيفون، ويعتبر أول تطبيق رسمي يتوفر لأجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS من Apple، وينضم التطبيق إلى مجموعة من برامج الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة التي تنافس على جذب اهتمام المستخدمين.

يستفيد التطبيق من واجهات برمجة التطبيقات GPT-3 و GPT-4 التابعة لشركة OpenAI لتوليد إجابات ومحادثات طبيعية وتفاعلية مع المستخدمين، وفي الوقت الحالي يتوفر التطبيق فقط في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوسع توافره في بلدان أخرى في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير engadget.

تطبيق OpenAI يشتمل على ميزات مشابهة لموقع ChatGPT الإلكتروني، ولكنه يضيف ميزة إدخال صوتي باستخدام التعرف على الكلام من OpenAI، هذا يتيح للمستخدمين التفاعل مع التطبيق بواسطة الكلام، حيث يمكنهم قراءة النص أو السؤال بصوتهم والحصول على إجابة من التطبيق بصوت مردد.

يتيح تطبيق OpenAI لمشتركي ChatGPT Plus التبديل بين نماذج اللغة وGPT-4، هذا يتيح للمستخدمين الاستفادة من تحسينات وتطويرات GPT-4 في تجربتهم مع التطبيق.

كما تتضمن الميزات الأخرى للتطبيق محفوظات المحادثات التي يتم مزامنتها من سطح المكتب إذا تم تسجيل الدخول باستخدام نفس الحساب، يمكن للمستخدمين تصفح واستعراض محفوظات المحادثات السابقة وحذفها أو إعادة تسميتها حسب الحاجة، مع ذلك فإن المكونات الإضافية الأخرى التي تم إطلاقها مؤخرًا بواسطة الشركة، مثل الوصول المباشر إلى الويب، غير متوفرة حاليًا في التطبيق قد تتطور وتتوسع ميزات التطبيق مع مرور الوقت وتحديثات المنتج.

تطبيق لأنظمة أندرويد قريباً

والجدير بالذكر أن OpenAI قد أشارت إلى أن مستخدمي نظام Android لن يبقوا طويلاً بدون تطبيق مماثل، الشركة وعدت بالعبارة التالية “أنت التالي”، وهذا يشير إلى أن تطبيق ChatGPT قد يصبح متاحًا لمستخدمي أندرويد في المستقبل القريب.

يتم تصميم إصدار App Store الحالي لأجهزة iPhone فقط، مما يعني أن مستخدمي iPad يحتاجون إما إلى استخدام موقع ChatGPT عبر المتصفح أو استخدام التطبيق الخاص بنظام iOS والذي يمكن تكبيره بشكل غير معتاد ليتوافق مع حجم الجهاز اللوحي.

نحتاج إلى انتظار إعلان رسمي من OpenAI للحصول على تفاصيل دقيقة حول إصدار Android وأي تحسينات مستقبلية في التطبيق لأجهزة iPad.