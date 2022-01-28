إطلاق 4 مميزات جديدة تصل لواتساب قريبًا

بدأت شركة الواتساب التابعة لشركة ميتا المعروفة بفيسبوك سابقًا، بإطلاق 4 مميزات جديدة ستصل إلى الواتساب قريبًا، بينما ميزة أمنية مهمة، والتي كانت متاحة سابقًا لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، لاختبار كيفية عملها وإصلاح الأخطاء الناجمة عنها.

وبحسب موقع businesstech فإن هذه الميزات تضمن ميزات تم إطلاقها مؤخرًا بعد اختبار طريقة عملها لفترة، مثل ميزة القدرة على إيقاف التسجيلات الصوتية مؤقتًا على أجهزة ios واستئنافها في أي وقت تريده.

ووفقًا لموقع wabetainfo فإن الميزة المتعلقة بالإجراءات الصوتية الجديدة ستساعد مستخدمي الآيفون على الخروج من حالة الإحباط، و التي تنتاب البعض عندما تأتي مكالمة أثناء تسجيل ملاحظة صوتية على التطبيق، والاضطرار إلى البدء من جديد أو تسجيل رسائلهم على عدة أجزاء.

كما ستسمح أيضًا الميزة للمستخدمين باستئنافها أو حذفها، أو الاستمرار في التسجيل قبل إرسالها، بالإضافة إلى ذلك يختبر واتساب 4 ميزات أخرى من المنتظر طرحها قريبًا وهي:

الـ 4 مميزات الجديدة لواتساب

ردود فعل على الرسائل

يقوم واتساب حاليًا باختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدمي ios بالتفاعل على الرسائل، في نفس طريقة الفيسبوك، من خلال وضع حالة أعجبني على الرسالة أو قلب، وستكون هذه الميزة متاحة قريبًا لمستخدمي أجهزة الآيفون.

نقل الدردشة

يختبر واتساب ميزة أخرى جديدة تسمح بنقل الدردشة من الأجهزة التي تعمل بأنظمة مختلفة، حيث سيسمح لمستخدمي الآيفون بترحيل سجل الدردشة إلى الأندرويد والعكس، وذلك في حالة قام المستخدم بتغيير هواتفهم الذكية إلى أنظمة تشغيل أخرى.

التحقق بخطوتين

يعمل واتساب على الميزة الثالثة وهي جعل التحقق بخطوتين أكثر قابلية للإدارة من قبل المستخدمين، وسيشمل ذلك القدرة على تعطيل أو تمكين الرمز المكون من خطوتين، مما يساعد المستخدم على استعادة هاتفه عند فقدان هاتفه ولا يتذكر رقم التعريف الشخصي.

مجموعات واتساب

هذه الميزة قيد التطوير حاليًا حيث ستسمح هذه الميزة لمستخدمي واتساب القدرة على وضع جميع المجموعات في نافذة منفصلة، مما يمكنهم من القدرة على إدارة المجموعات بخيارات محددة، وتساعد مسؤولي المجموعات على إدارة المجموعات بشكل أفضل.