إطلاق هاتف Vivo Y75 في الهند بمعالج MediaTek Helio G96 SoC وكاميرا سيلفي رائعة

خلال شهر يناير الماضي أطلقت شركة فيفو الصينية هاتف Y75 5G رسميًا، واستغرق الأمر حتى اليوم ليتم الإعلان عن إصدار 4G أيضًا، كما تم تقديم هاتف Vivo Y75 للسوق الهندية.

خلال هذا سنقدم لكم جميع تفاصيل ومواصفات هذا الهاتف الذي جاء مع معالج MediaTek Helio G96 SoC وكاميرا سيلفي رائعة بدقة 44 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف Vivo Y75

المعالج جاء هذا الإصدار بشريحة معالج ،MediaTek Helio G96 SoC. الشاشة يأتي هاتف فيفو Y75 الجديد مزودًا بشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، 1080 × 2400 مع معدل تحديث 60 هرتز. الكاميرا في إعدادات الكاميرا تم إطلاق هاتف فيفو Y75 الجديد مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابايت، وكاميرا ماكرو 2 ميجابايت، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي رائعة بدقة 44 ميجابايت، مع تركيز تلقائي أيضًا عند التصوير. البطارية يعمل هاتف Vivo Y75 ببطارية 4,050 مع شحن سريع بقوة 44 وات.

الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت وهي القابلة للتوسيع، حيث يمكن للمستخدم أيضًا الحصول على 4 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية الهاتف. نظام التشغيل يعمل هذا الهاتف بنظام Android 12.

تفاصيل أخرى للهاتف

يحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

يأتي هاتف Vivo Y75 بقياس (160.87 x 74.28 x 7.36 ملم ) ويبلغ وزنه (172 جرام).

الهاتف متاح للشراء من خلال متجر شركة Vivo الهندي عبر الإنترنت.

يتوفر هاتف فيفو Y75 بألوان التالية: Moonlight Shadow و Dancing Waves، ويبلغ سعر الهاتف 269 دولار أمريكي.