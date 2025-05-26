إطلاق هاتف RedMagic 10S Pro رسميا.. أقوى أداء وتجربة ألعاب احترافية

كشفت شركة RedMagic، المتخصصة في الهواتف الذكية الموجهة للألعاب، عن هاتفها الرائد الجديد RedMagic 10S Pro في السوق الصينية، والذي يأتي بمواصفات قوية تجعله من أبرز هواتف الألعاب لهذا العامـ، وهو متوفر للشراء مباشرة داخل الصين اعتبارًا من اليوم، مع خطط للإطلاق العالمي في 5 يونيو المقبل.

معالج فائق القوة من كوالكوم

يعتمد هاتف RedMagic 10S Pro على ما تطلق عليه الشركة اسم Snapdragon 8 Elite Leading Edition، وهو نسخة محسّنة من معالج Snapdragon 8 Elite مع ترددات أعلى في نواة الأداء الأساسية (Prime Core)، مما يعزز الأداء العام خاصة أثناء اللعب المكثف.

ويعمل المعالج إلى جانب شريحة مخصصة للألعاب من RedMagic باسم RedCore R3 Pro، مع دعم لذاكرة وصول عشوائي LPDDR5T بسعة تصل إلى 24 جيجابايت، وتخزين داخلي UFS 4.1 Pro حتى 1 تيرابايت.

نظام تبريد متطور ICE-X

وللحفاظ على درجات الحرارة تحت السيطرة أثناء الاستخدام الشاق، يعتمد الهاتف على نظام التبريد ICE-X الذي يستخدم المعدن السائل وتقنيات تبريد هوائي نشط.

وتؤكد الشركة أن هذا النظام يرفع كفاءة التوصيل الحراري بنسبة 250% ويوفر مساحة تبديد حراري أكبر بنسبة 30%، مما يساهم في خفض درجة حرارة المعالج حتى 5 درجات مئوية إضافية.

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شاشة مذهلة وأداء لمس سريع

يأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.85 بوصة بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، مع معدل تحديث 144 هرتز لتجربة عرض سلسة في الألعاب والتطبيقات.

وتتميز الشاشة بحواف ضيقة جدًا تبلغ 1.25 ملم، وبدون أي ثقب للكاميرا الأمامية. كما يدعم الهاتف أزرار كتف ذكية بمعدل استجابة 520 هرتز ومعدل استشعار لمس 2500 هرتز.

بطارية ضخمة وشحن فائق السرعة

يحتوي RedMagic 10S Pro على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، تدعم حتى 10 ساعات من اللعب المتواصل بحسب ما ذكرت الشركة، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 120 واط، مع القدرة على الشحن من 0 إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.

كاميرات وإضافات فريدة

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من:

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل

عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل

مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل

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أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل، ويضم الجهاز إضاءة خلفية RGB يمكن تخصيصها بـ 14 لونًا مختلفًا، بالإضافة إلى زر Magic Key القابل للبرمجة، ومكبرات صوت ستيريو بدعم DTS:X Ultra 3D، ومحرك خطي X-axis لتوفير ردود فعل لمسية محسّنة، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 يدعم إخراج فيديو بدقة 8K عند 60 هرتز.

الإصدارات والأسعار

يُطرح الهاتف في إصدارين رئيسيين هما RedMagic 10S Pro وإصدار RedMagic 10S Pro+، مع عدة خيارات من حيث السعة اللونية والذاكرة الداخلية، تشمل الآتي:

الموديل النسخة السعة السعر RedMagic 10S Pro Shadow 12GB + 256GB يأتي بسعر 4999 يوان 16GB + 512GB 5499 يوان Moonlight 12GB + 256GB 5299 يوان 16GB + 512GB 5799 يوان Wuthering Waves Limited Edition 16GB + 512GB 5999 يوان RedMagic 10S Pro+ Shadow 16GB + 512GB 5999 يوان Moonlight / Dusk 16GB + 512GB 5999 يوان (عند الإطلاق) / 6299 يوان (السعر الرسمي) 24GB + 1TB 7499 يوان

أكدت شركة RedMagic أن الإطلاق العالمي للهاتف سيتم الكشف عنه رسميًا في 5 يونيو 2025، حيث يُتوقع أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر تنافسي في فئة هواتف الألعاب الفائقة الأداء.