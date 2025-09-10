إطلاق هاتف Honor Play10T ببطارية ضخمة وأسعار معقولة

يتميز سوق هواتف أندرويد بسهولة استخدامه، مقارنةً بسوق هواتف آيفون، حيث يوفر أجهزة بأسعار معقولة وأخرى رائدة، فقد أعلنت شركة Honor اليوم عن توفر هاتفها الجديد في الصين بأسعار معقولة، Honor Play10T، فيما يلي إليكم تفاصيل الهاتف، الذي يتميز ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة.

ميزات وسعر Honor Play10T

تُقدّم Honor خيارًا جديدًا للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية لعمر البطارية حيث يتميز هاتف Play10T الذكي، المتوفر في الصين، ببطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة وسعره المناسب.

سيتم الكشف رسميًا عن Honor Play10T في 9 سبتمبر 2025، ويأتي بثلاثة خيارات تخزين:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 999 يوان (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا)

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 1199 يوان (حوالي 168 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 1399 يوان (حوالي 196 دولارًا أمريكيًا)

يتوفر الجهاز باللون الأسود والأبيض والأزرق، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 6s من الجيل الثالث، وتتميز شاشته بشاشة LCD بقياس 6.77 بوصة بدقة 2412×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

أبرز ما يميز الهاتف بطاريته بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن العكسي للأجهزة الأخرى، الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء IP65، ومكبرات صوت مزدوجة (يُزعم أنها تصل إلى 400٪ من مستوى الصوت)، وخيارات الاتصال مثل NFC وBluetooth 5.1.