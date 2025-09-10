تقنية

إطلاق هاتف Honor Play10T ببطارية ضخمة وأسعار معقولة

سمير زيادة

يتميز سوق هواتف أندرويد بسهولة استخدامه، مقارنةً بسوق هواتف آيفون، حيث يوفر أجهزة بأسعار معقولة وأخرى رائدة، فقد أعلنت شركة Honor اليوم عن توفر هاتفها الجديد في الصين بأسعار معقولة، Honor Play10T، فيما يلي إليكم تفاصيل الهاتف، الذي يتميز ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة.

إطلاق هاتف Honor Play10T ببطارية ضخمة وأسعار معقولة

ميزات وسعر Honor Play10T  

تُقدّم Honor خيارًا جديدًا للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية لعمر البطارية حيث يتميز هاتف Play10T الذكي، المتوفر في الصين، ببطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة وسعره المناسب.

إطلاق هاتف Honor Play10T ببطارية ضخمة وأسعار معقولة

سيتم الكشف رسميًا عن Honor Play10T  في 9 سبتمبر 2025، ويأتي بثلاثة خيارات تخزين:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 999 يوان (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا)

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 1199 يوان (حوالي 168 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 1399 يوان (حوالي 196 دولارًا أمريكيًا)

يتوفر الجهاز باللون الأسود والأبيض والأزرق، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 6s من الجيل الثالث، وتتميز شاشته بشاشة LCD بقياس 6.77 بوصة بدقة 2412×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

إطلاق هاتف Honor Play10T ببطارية ضخمة وأسعار معقولة

أبرز ما يميز الهاتف بطاريته بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن العكسي للأجهزة الأخرى، الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء IP65، ومكبرات صوت مزدوجة (يُزعم أنها تصل إلى 400٪ من مستوى الصوت)، وخيارات الاتصال مثل NFC وBluetooth 5.1.

 

عن الكاتب:
سمير زيادة

سمير زيادة، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، مارست مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشؤون أخرى، والكتابة حولها.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.