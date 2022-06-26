إطلاق هاتف Gionee P50 Pro أول هاتف يجمع في تصميمه بين iPhone 13 وهاتف Huawei P50 Pro
قامت شركة جيوني بإطلاق هاتفها الإقتصادي الجديد Gionee P50 Pro الذي يجمع في تصميمه بين هواتف الآيفون وهواتف هواوي، كما أن سعر الهاتف اقتصادي ويناسب الجميع، حيث يباع النسخة الأقل منه بسعر 98 دولار، بينما النسخة الأعلى تباع بسعر 113 دولار.
سعر ومواصفات هاتف Gionee P50 Pro
وسوف تأتي مواصفات شاشة هاتف Gionee P50 Pro وفق ما يلي:
- الشاشة نوعها IPS LCD.
- مقاس الشاشة 6.5 بوصة.
- الجودة FHD+.
- الشاشة تسحوذ على 93% من هيكل الهاتف.
- الشاشة تشبة شاشة هواتف iPhone 13 وذلك من ناحية الـ notch، لإيواء المستشعرات وكاميرا السيلفي.
- ظهر الهاتف وتصميم الكاميرات يشبه هاتف Huawei P50 Pro.
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المعالج والذواكر لهاتف Gionee P50 Pro
|نوع المعالج
|Unisoc T310
|الرام
|6 و4 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128 و64 جيجا بايت
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|واجهة المستخدم
|HarmonyOS v2
|الهاتف يدعم كل من
|4G أو LTE
Wi-Fi
Bluetooth
USB Type-C
microSD
|يدعم الهاتف
|مستشعر لبصمات الأصابع على جانب الهاتف
|قارئ بصمة الوجه
|يعمل بالذطاء الإصطناعي
البطارية والكاميرات
- أما سعة البطارية فهي 3900 مللي أمبير.
- وزن الهاتف 211 جرام.
- المستشعر الأساسي للكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل.
- وحدة الكاميرات الخلفية تشبه تصميم هاتف Huawei P50 Pro.
- الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل.