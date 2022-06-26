تقنية

إطلاق هاتف Gionee P50 Pro أول هاتف يجمع في تصميمه بين iPhone 13 وهاتف Huawei P50 Pro

خالد عسر

قامت شركة جيوني بإطلاق هاتفها الإقتصادي الجديد Gionee P50 Pro الذي يجمع في تصميمه بين هواتف الآيفون وهواتف هواوي، كما أن سعر الهاتف اقتصادي ويناسب الجميع، حيث يباع النسخة الأقل منه بسعر 98 دولار، بينما النسخة الأعلى تباع بسعر 113 دولار.

Gionee P50 Pro

سعر ومواصفات هاتف Gionee P50 Pro

وسوف تأتي مواصفات شاشة هاتف Gionee P50 Pro وفق ما يلي:

إطلاق هاتف Gionee P50 Pro بتصميم يجمع بين Huawei P50 Pro وهاتف 13 iPhone

آبل تفاجئ الجميع بإطلاق خدمة الإصلاح الذاتي الجديدة لأجهزة iPhone 13 و iPhone 12 و iPhone SE

  • الشاشة نوعها IPS LCD.
  • مقاس الشاشة 6.5 بوصة.
  • الجودة FHD+.
  • الشاشة تسحوذ على 93% من هيكل الهاتف.
  • الشاشة تشبة شاشة هواتف iPhone 13 وذلك من ناحية الـ notch، لإيواء المستشعرات وكاميرا السيلفي.
  • ظهر الهاتف وتصميم الكاميرات يشبه هاتف Huawei P50 Pro.

اقرأ معنا 

المعالج والذواكر لهاتف Gionee P50 Pro

نوع المعالج Unisoc T310
الرام 6 و4 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 و64 جيجا بايت
نظام التشغيل أندرويد 11
واجهة المستخدم HarmonyOS v2
الهاتف يدعم كل من 4G أو LTE
Wi-Fi
Bluetooth
USB Type-C
microSD
يدعم الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع على جانب الهاتف
قارئ بصمة الوجه يعمل بالذطاء الإصطناعي

البطارية والكاميرات

  • أما سعة البطارية فهي 3900 مللي أمبير.
  • وزن الهاتف 211 جرام.
  • المستشعر الأساسي للكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل.
  • وحدة الكاميرات الخلفية تشبه تصميم هاتف Huawei P50 Pro.
  • الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.